Je to trochu paradox, že kluk z Mladé Boleslavi, tedy města zaslíbeného automobilům, se stane motocyklovým závodníkem. „Motorky máme v rodině. Závodil táta i brácha. Když mi bylo dva a půl roku, dostal jsem minibike. Hned od začátku mě to bavilo, ve čtyřech letech jsem poprvé závodil a v šesti jsem získal závodní licenci. No a postupně jsem se dostal až tam, kde jsem dneska,“ shrnul osmnáctiletý Filip Salač své motocyklové „dětství“.

Po loňské nováčkovské sezoně v kubatuře Moto3, v níž obsadil 23. místo, má jezdec italského týmu VNE Snipers vyšší ambice. Potvrdil to rychlými testy i osmým místem v první dílu šampionátu v Kataru. Jenže pak stejně jako veškerý sport zastavila i pekelně rychlé motorky pandemie koronaviru.

Začněme u vašich začátků. V sedle malých motorek jste musel sedět prakticky každý víkend. Jak to šlo dohromady se školou?

Bylo v tom hodně cestování, ale tenkrát jsem na motorce ještě nemusel být tak často. Do základky jsem chodil stejně jako všechny děti.

Měl jste čas si třeba s kluky zahrát fotbal?

To bylo ještě v pohodě. Fotbal jsem hrával asi do dvanácti let.

Kdy se vám změnil život?

Hlavně poslední dva roky, co jsem v mistrovství světa Moto3. Ale už rok před tím jsem si v juniorském šampionátu a v Red Bull Rookies Cupu uvědomoval, že jsem profík.

Můžete svůj život porovnat se svými osmnáctiletými vrstevníky?

Většina lidí si to neumí představit. Největší rozdíl je v tom, že jsem pořád na cestách, v letadlech a hotelích. Je to trochu zvláštní život. I v tom, že nemám tolik kamarádů.

Čím si to vysvětlujete?

Je to možná i tím, že mám na obchodní akademii individuální plán. Někdo mi třeba závidí, že nemusím chodit do školy a přijdu jen na zkoušky, ale to není žádná výhoda. Spolužáci po šesti hodinách vyběhnou ze školy a mají svůj život. Já se naopak musím na cestách sám učit po večerech.

Co jste zažíval před rokem, když jste vstupoval do šampionátu?

Splnil se mi sen. Jeden rok jsem světovou elitu sledoval v televizi, a najednou jsem stál hned vedle.

Měl jste mezi hvězdami nějaký vzor, k němuž jste vzhlížel?

Asi nepřekvapí, když řeknu Valentino Rossi. Zatím jsem ale neměl možnost se s ním pozdravit. Věřím, že se při nějaké akci potkáme a budu s ním moct prohodit pár slov.

Startujete v kubatuře Moto3, kde závodíte s podobně mladými piloty. Jaké panují mezi jezdci vztahy?

Záleží jak s kým, ale kamaráda jsem si ve startovním poli nenašel. Spíš převládá rivalita. Na trati s každým soupeřím a určitě nemám zapotřebí, abych se s někým bavil o nastavení motorky. Takový je holt závodnický život.

Před rokem jste zažil premiéru ve stáji Redox PrüstelGP a v sedle stroje KTM. Co jste si z loňska odnesl?

Získal jsem zkušenosti. Teď jsem v novém týmu. Při testech se potvrdilo, že patřím dopředu.

Vyhovujeme vám víc honda než rakouský motocykl?

Je to krok dopředu. Honda líp zatáčí a líp se ovládá. Největší změna pro mě nastala v tom, že je větší než KTM. A jelikož mám vyšší postavu, je pro mě pohodlnější.

Může vás tahle změna dovést na pódium?

Není to nic nemožného. Chtěl bych dojet na bedně víckrát. Už loni jsem nebyl daleko, jen mi chybělo trochu štěstí. Celkově bych si přál umístit se do desátého místa.

Letošní sezonu ale brutálním způsobem bourá koronavirus. Neštve vás, že nemůžete prodat rychlost, jakou jste prokázal v testech?

Nevyhovuje to nikomu. Mnohem raději bych byl na závodech, ale nedá se nic dělat. Je to stejné pro všechny. Kdo ví, kdy se pojede. Epidemie asi jen tak neustoupí.

Máte před sebou neplánované volno. Co může závodník bez motorky dělat, aby se udržel ve formě?

Je karanténa. Nedá se nikam chodit, takže doma cvičím. Klikuju, protahuju se a dělám speciální balanční cvičení. Kromě toho mohu věnovat víc času učení.

Sledujete i některý nemotoristický sport?

Nedávno jsem se díval na biatlon z Nového Města, ale bez diváků to bylo hodně divný. Bohužel všechno dopadlo tak, že musíme být všichni zavření doma…

Jste na prahu kariéry. Máte nějakou vizi, kam byste to chtěl se silničními motorkami dotáhnout?

Mám stejný cíl jako všichni mladí závodníci. Určitě bych se chtěl dostat do královské kubatury MotoGP.

Filip Salač

Je označován za vycházející hvězdu českého sportu. Osmnáctiletý jezdec MS silničních motocyklů jezdil už v dětském věku v Rakousku, Německu a Španělsku. Kvůli dalšímu závodnímu programu se musel osamostatnit. Mluví anglicky a španělsky. První start ve světovém šampionátu si připsal v roce 2018 na divokou kartu při české Grand Prix. Jeho nejlepším umístěním je páté místo z posledního loňského závodu ve Valencii.