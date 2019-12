„Moc mi nesedí top speedy a rychlé pisty. Naopak otevřený terén a duny, to je moje. Doufám, že organizátoři postavili trasu právě na navigaci a těžkých úsecích. Při tom by se měly ukázat mé přednosti,“ poznamenal jablonecký jezdec.

Určité obavy ale z atmosféry rallye, která odstartuje v neděli 5. ledna ve městě Džidda na pobřeží Rudého moře, má. „Zatímco v Jižní Americe nás podél trati povzbuzovaly tisíce fanoušků, tady to asi takové nebude. Osídlení tam není příliš husté. Celkově jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Nevím, co od toho čekat,“ krčil rameny.

„Výhodou je, že se nemusíme škrábat do pětitisícových výšek jako v Bolívii a že časový posun bude na rozdíl od Ameriky hrát v náš prospěch. Jednak kvůli cestě, ale i co se týká informací ze soutěže, což jistě ocení fanoušci.

Do nejnáročnějšího motoristického maratonu nastoupí Milan Engel s novou motorkou KTM rally special 450 4T. „Celkově se jedná o úplně novou techniku. Ještě před startem ji naladíme,“ hlásil před odletem do Saúdské Arábie osmadvacetiletý jezdec. A připomněl i jednu novinku. Do týmu vstoupil generální sponzor, a pojede tak v barvách stáje Orion Moto Racing Group.

Přípravě věnoval maximum. „Dal jsem do ní i své prostředky. Ještě po odeslání techniky do Saúdské Arábie jsem před Vánoci trénoval v Tunisku. Potřeboval jsem trochu doladit formu, i když jsem tam měl lehčí motorku. Fyzicky i psychicky jsem na Rallye Dakar dobře připravený,“ prozradil.

Těžká konkurence

Konkurence bude podle něj vzhledem k lepší dosažitelnosti místa soutěže pro evropské jezdce proti minulým ročníkům těžší. „Ke stávající špičce přibydou další výborní závodníci, takže obhájit pozici z minulého ročníku nebude vůbec snadné. Pochopitelně pro co nejlepší umístění udělám maximum,“ pravil bojovně.

„Musí se k tomu ale sejít strašně moc věcí. Mohu být připravený, jak chci, ale může mě vytrestat technika. Náš sport je v tomhle strašně specifický. Přednostně mě uspokojí, když dorazím do cíle. A pokud by se povedl nějaký pěkný výsledek, budu jen rád,“ přemítal.

Na svých webovkách má napsáno, že jeho cílem je Dakar vyhrát. Je možné, aby se to povedlo v nadcházejícím ročníku? „Jedná se o přání z kategorie snů. O vítězství si to samozřejmě rozdají tovární jezdci, kteří mají přístup k lepšímu materiálu. Vzhledem k tomu by to v mém případě byla hodně velká náhoda. Stát se to může, ale myslím, že teď ještě ne,“ dodal Milan Engel.