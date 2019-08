Dorna je podle ní konání závodů ve městě nakloněná v případě, že bude před jejich zahájením zaplacená první polovina zalistovacího poplatku a po jejich skončení druhá. Letos před závodem pořadatelský spolek Brna a kraje první polovinu uhradil díky pětapadesáti milionovému příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj a podle Vaňkové ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přislíbila pomoc i v dalším roce. „S ohledem na tuto skutečnost se jeví, že minimálně příští rok je reálné Velkou cenu v Brně zorganizovat,“ ujistila primátorka.

Výška dotace z ministerstva zatím není jasná. „Jelikož se příští rok zvýší zalistovací poplatek, jako spolek bychom rádi z ministerstva získali minimálně pětašedesát milionů,“ avizovala Vaňková. Až výše dotačního titulu podle ní určí, kolik peněz následně zaplatí Spolek pro Grand Prix ČR, tvořený městem a Jihomoravským krajem.

