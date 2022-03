Motokros pláče. Zemřel legendární Jaroslav Falta, jehož Rusové okradli o titul

Ve dvaceti se objevil v mistrovství světa do 250 ccm a hned napoprvé bodoval. Seriál jezdil deset let, jako jediný Čechoslovák dokázal být třikrát v jeho průběžném vedení. Měl nakročeno na i nejvyšší mety.

Jak závodili Mojsejev a spol.

V roce 1974 bojoval se sovětským závodníkem Gennadijem Mojsejevem. Titul mistra světa dokonce vybojoval. Ovšem komunistická mašinérie ho o něj nakonec obrala ve prospěch Rusa. A to i za pomoci tuzemských motocyklových funkcionářů, kteří se báli pozvednout hlas proti východní velmoci, která Československo tenkrát okupovala.

Průběh sezony byl vyrovnaný. Faltu ale provázela smůla. Šestkrát kvůli poruše motoru nebo defektu odpadl z prvního místa. Rozhodovalo se až v posledním závodě MS ve švýcarském Wohlenu.

Potřeboval vyhrát jednu ze dvou rozjížděk. To Rusové dobře věděli, a tak mu náramně znepříjemňovali závod. „Sověti byli vždycky taková uzavřená skupina. Byli izolovaní, s nikým se nesměli bavit,“ vyprávěl po letech Falta.

„V první jízdě si na mě počkal Mojsejev. Nechal se dojet o kolo a pak jsme se strkali tak dlouho, až mě povalil na zem. Tím splnil svůj úkol a zajel do depa,“ vzpomínal rumburský rodák, který ještě stačil dojet třetí.

„Ve druhé jízdě si mě vzal do parády Popenko. Narazil do mě a přejel mi motorku i záda. Dostal jsem vztek. Posbíral jsem se a vyrazil. V posledním kole mě pustil na první místo Belgičan Everts, který věděl, jak nečistě se na trati bojuje.“

Půl hodiny šampionem

Jenže mistrem světa byl Falta zhruba půl hodiny. „Najednou jury podivně rozhodla, že jsem předčasně odstartoval. Do startovacího zařízení jsem najel, ale takových nás bylo víc. Dostal jsem minutovou penalizaci a klesl na osmé místo,“ líčil situaci, která vygradovala protesty obou zemí.

Rozhodnutí tak bylo odloženo na kongres Mezinárodní motocyklové federace FIM do Ženevy. Tam už ale svazarmovští funkcionáři odjeli s poraženeckým názorem. Svého krajana zbaběle nepodpořili.

„Předčasným startem jsem si to prý zavinil sám, prohlásili. A to byl nakonec i oficiální verdikt. Kdyby tam ale vůbec nepřijeli, rozhodlo by se v můj prospěch, protože všichni motokrosoví experti věděli, jak se věci mají,“ krčil Falta rameny.

Tenkrát si připadal hrozně. „Po návratu ze Ženevy se o tom momentu nesmělo mluvit a psát. Lidé na ulicích nebo na besedách se mě na to ptali. Něco jsem ze sebe před plnými sály soukal o předčasném startu. Raději nevzpomínat,“ litoval Falta.

O další titul připravila Faltu nemoc

Nerezignoval, připravil se na další sezonu, ale přišly zdravotní problémy – bolesti v oblasti žaludku. Při prvním jízdě v Holicích kvůli nevolnosti zkolaboval. Druhou rozjížďku sice vyhrál, ale bylo jasné, že se v jeho organismu něco děje. Následovala osmiměsíční přestávka a série vyšetření. Nakonec potíže vyřešilo vyoperování nemocné sleziny.

Přišel tak o další triumf. Československý motokros byl tenkrát ve světě pojem a družstvo ve složení Antonín Baborovský, Jiří Churavý, Zdeněk Velký a Miroslav Nováček v Sedlčanech triumfovalo v Motokrosu národů, tedy mistrovství světa družstev. Kdyby byl Jaroslav Falta fit, v týmu by v roce 1975 jistě nechyběl.

S družstvem vybojoval stříbro už v roce 1973, sám pak hořkosladký kov stejné hodnoty získal o rok později. Závodil až do roku 1982. To už se ale pomalu a jistě začínala v motokrosu psát jiná kapitola spojená s nástupem japonských motorek.

Kromě toho, že byl Jaroslav Falta vyhlášen nejlepším českým motokrosařem všech dob, dočkal se i ocenění v anketě o motocyklového závodníka 20. století. V ní se umístil druhý hned za Františkem Šťastným.