/VIDEO/ Povedlo se! Filip Podmol jako první člověk přeskočil Taxisův příkop na motorce. Nad legendární dostihovou překážkou v Pardubicích předvedl během BARTH Day několik salt vzad a další freestyle motokrosové triky. Náročnost celé akce umocňoval vítr a technické problémy s odrazovou rampou.

Běžně tu běhají koně, během soboty v rámci sportovně-společenské akce BARTH Day tu však létala motorka. Freestyle motokrosař Filip Podmol si vybral na dostihovém závodišti v Pardubicích tu nejtěžší překážku – slavný Taxisův příkop, který je široký skoro šest metrů. Při Velké pardubické na něm přeskok nepřižilo už 24 koní. „Myslím, že tohle je nejznámější skok v České republice. Zároveň má pověst nejvíce nebezpečné překážky, ze které jde strach. Byla to výzva,“ tvrdil Filip Podmol.



Odrazová rampa se postavila po směru Velké pardubické, za příkop se nafoukl velký nafukovací dopad. Filip Podmol si nejprve vše otestoval skokem bez triku. Po dalších pokusech už předvedl salto vzad. Mírné komplikace způsobovalo počasí. „Foukalo jenom lehce, ale i tak to hraje roli. Motorku to trochu házelo ve vzduchu na bok. Když ji držíte nohama za řídítka a ruce máte do nebe, tak to není vůbec příjemné,“ popisoval 23letý Filip Podmol, jeden z nejvíce talentovaných freestyle motokrosařů.