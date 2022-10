Patří do plejády skvělých finských pilotů, kteří mají řízení pekelně rychlých soutěžních speciálů snad v krvi. V případě Kalleho Rovanperäho to platí stoprocentně. Jeho otec Harri byl totiž úspěšným soutěžním pilotem a Kalle si díky němu velice brzy osvojil důležité jezdecké návyky.

A tak nebylo zas tak velkým překvapením, když se ve věku 22 let a jednoho dne stal o prvním říjnovém víkendu po výhře na Rallye Nový Zéland nejmladším šampionem v historii automobilových soutěží.

VIDEO: Jak se vylepšuje auto šampiona. Kopecký vzbudil na Barum rallye poprask

Jezdec Toyoty si s navigátorem Jonne Halttunenem zajistili titul s předstihem. Do konce sezony WRC zbývají ještě dvě soutěže, ovšem jejich dominantní novozélandské vítězství bylo letos už šestým finským triumfem. „Je to docela velká úleva, že jsme to konečně dokázali,“ usmíval se v cíli.

Finsko se po letech dočkalo

Ukončil tak dvacetileté čekání jezdců země tisíce jezer. Naposledy slavil titul v roce 2002 Marcus Gronholm, kdy získal druhý ze svých vavřínů. Od to doby kralovali až na dvě výjimky dva francouzští piloti se shodným křestním jménem Sébastien – Loeb a Ogier.

„Samozřejmě cítím, že to hodně znamená. Jsem šťastný a hrdý. Ta přestávka, kdy finští fanoušci čekali na mistra světa, už byla hodně dlouhá. O svém věku příliš nepřemýšlím, ale je určitě zvláštní, že se dá vyhrát tak brzo,“ vyprávěl „létající“ Fin.

Finský mistr světa v rallye Kalle Rovanperä v akci.Zdroj: ČTK / Panoramic / Nikos Katikis

„Jsem hrdý na tým. Patří mu největší dík. Technici pro nás vyrobili úžasnou raketu. I po nepovedených vystoupeních nám lidé ze stáje věřili a poskytovali veškerou podporu,“ děkoval členům Toyota Gazoo Racing WRT.

Třicet let řvoucích motorů. Buggyra se loučí se šampionátem, má nové cíle

„Také jsem hrdý na spolujezdce,“ pokračoval. „Oba máme stejné myšlení, takže je to snadné. Jonne je ve své práci opravdu dobrý, a to je nejdůležitější. Oba víme, co funguje, a že není dobré se stresovat a tlačit na pilu, když nám to moc nejede.“

Dělá mu radost závodit pro fanoušky

Potěšila ho obrovská podpora finských fanoušků. „Bylo skvělé sledovat, jak je náš sport opět víc atraktivní. Zejména u mladších lidí, což je důležité pro budoucnost. Je moc příjemné vědět o fanoušcích. Zajíždět pro ně prima výsledky mi dělá velkou radost.“

Jeho největší sok v boji o titul Ott Tänak (Hyundai), který novozélandskou soutěž dokončil na třetím místě, vysekl Rovanperämu poklonu. „Jeho otec odvedl skvělou práci, když vychoval tak úžasné dítě. Může na něj být pyšný,“ zmínil Estonec, mistr světa zroku 2019.

Být kousek od vítězství je k vzteku, říká Milík. Žehrá na blbé startovní pozice

Druhý v cíli Sébastien Ogier přiznal, že se snažil dodržet stájovou taktiku a získat pro Toyotu první dvě místa. „Ačkoliv mě Kalle vystřídal na pozici mistra světa, jsem rád, že jsem svědkem toho, jak se píší dějiny našeho sportu,“ prohlásil francouzský pilot a osminásobný šampion.

Pod otcovým dohledem

Mladičkého Fina si lidé všimli už před lety na sociálních sítích. V pouhých osmi letech driftoval s malým vozem, který byl upravený tak, aby dítě mohlo ovládat pedály, po zasněžených cestách uprostřed severských lesů. První zkušenosti však díky tátovi získával už ve třech letech, kdy se projel na minimotorce a v bugině.

Finský mistr světa v rallye Kalle Rovanperä v akci.Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / Nikos Katikis

Protože finské zákony obvykle nepovolují startovat v rallye před osmnáctým rokem, Rovanperä odjel do Lotyšska. Už jako dvanáctiletý tam začal jezdit rallysprinty, i když pochopitelně ještě nemohl vlastnit řidičský průkaz. Úseky mezi rychlostními zkouškami tak projížděl spolujezdec Risto Pietiläinen, který navigoval už jeho otce.

V roce 2015 ovládl lotyšský juniorský šampionát a v letech 2016 a2017 na to navázal s vozem Škoda Fabia i mezi dospělými.

Série rekordních výsledků

Řidičské zkoušky složil díky výjimce finské vlády den po sedmnáctých narozeninách a pak už se mohl poměřovat s elitou. Za tři týdny startoval na Britské rallye a ve finálovém podniku sezony v Austrálii se stal nejmladším jezdcem, který vyhrál závod WRC2.

Od formule 1 k bugině. Bahenní hardcore, popsal Enge autokrosovou premiéru

V roce 2018 podepsal smlouvu s týmem Škoda Motorsport. Jezdil s Fabií R5 a se dvěma vítězstvími skončil třetí. O rok později se stal mistrem světa WRC2 - samozřejmě jako nejmladší v jeho historii.

Další rekordy na sebe nenechaly dlouho čekat. V sezoně 2020 postoupil do nejvyššího patra mistrovství světa a s vozem Toyota se při svém druhém startu ve věku 19 let a 139 dnů stal nejmladším jezdcem, který vystoupil na stupně vítězů. A loni, když mu bylo 20 let a 290 dní, se stal v Estonsku nejmladším vítězem podniku MS.

Rychlé jízdy se nebojí

Hvězdného jezdce mohli čeští fanoušci vidět v letos v březnu jako hosta Pražského Rallysprintu. V exhibiční jízdě s Toyotou Supra přiváděl diváky do extáze.

Zachraňte včelky. Vettel chce konat dobro, kvůli pokrytectví je ale pod palbou

„Začínal jsem opravdu hodně mladý a jsem na všechno okolo závodů a rychlé jízdy absolutně zvyklý. Nikdy se nebojím, z rychlé jízdy nemám strach,“ vyprávěl Kalle Rovanperä o svých začátcích.

A ještě upřesnil, jak to bylo s vlivem otce Harriho na jeho ježdění. „Táta mě ani za mlada neučil, jak mám jezdit. Prostě jsem se to naučil sám. Ale rodina mě v tom skvěle podporuje,“ vysvětlil.