Český pilot Roman Staněk skončil v sobotním sprintu formule 2 v Baku na osmém místě a získal tak první bod v šampionátu. Devatenáctiletý nováček se po startu z dvanácté pozice posunul o tři místa dopředu následkem kolize vedoucího Richarda Verschoora s druhým Zanem Malonem a odstoupení Ralpha Boschunga.

Roman Staněk získal na městském okruhu v Baku premiérovou bodovanou příčku | Foto: se svolením Joan Codina/FotoFormulak.com

Po tomto posunu kupředu se Roman Staněk pokusil zaútočit na devátého Enza Fittipaldiho, ale bohužel šel při předjížděcím manévru příliš pozdě na brzdy. Nejenže se před Fittipaldiho nedostal, ale ještě se propadl až na třinácté místo, kde strávil většinu závodu.

„Bohužel jsem tam do první zatáčky brzdil moc pozdě. Byl tam i kontakt se zdí, což mi ovlivnilo zbytek závodu,“ líčil dramatické okamžiky. V 15. kole musel na trať vyjet safety car po nárazu Roye Nissanyho z týmu PHM Racing by Charouz do bariéry.

Radost přišla až po skončení závodu

Po restartu, který přišel tři kola před koncem závodu, došlo v první zatáčce k sérii nehod a v bariéře skončilo šest monopostů včetně dosavadního lídra závodu Dennise Haugera nebo druhého Victora Martinse. Problémy se nevyhnuly ani Staňkovi, protože před ním jedoucí Jack Doohan se na rovince roztočil a jezdec týmu Trident se mu musel vyhýbat.

„Musel jsem zpomalit a vyhnout se mu, abych ho netrefil. Jinak bych mohl po druhém restartu víc zabojovat,“ říkal sebekriticky rodák z Valašského Meziříčí. Ztratil totiž dvě pozice a cílem projel devátý, jelikož hned po kolizi byl na trať znovu povolán safety car a do konce závodu tak už možnost zaútočit na bodovanou osmou příčku nedostal.

Teprve až po skončení závodu penalizován osmý Isack Hadjar a Staněk se tak posunul na bodované osmé místo. Zvítězil Brit Oliver Bearman před týmovým kolegou Dánem Frederikem Vestim a třetím Američanem Jakem Crawfordem.

Šanci na další body bude mít Staněk už v neděli ráno v 9:35, kdy se jede hlavní závod.