O tom, že Engel už nepojede o celkové pořadí, rozhodl pořadatel nejtěžšího motoristického maratonu. Důvod je prostý. Nedojel pátou etapu se startem a cílem v Háilu a kvůli technickému problému musel odstavit svůj stroj.

Prokop s Chytkou získali cenu fair play. Odtáhli do bivaku nepojizdné auto Loeba

„Zvažujeme, že by mohl jet mimo hlavní klasifikaci. Bude moct nastoupit, pokud nepromešká víc jak tři etapy. Pak ale nemá nárok na cílovou rampu a celkové hodnocení. Ještě jsme to nerozhodli,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion-Moto Racing Group.

Závadný benzin motor nepoškodil

V případě, že by Engel pokračoval, jel by jako asistence Martina Michka, který je na 14. místě, a v rámci tréninku. Český tým chtěl vyjednávat s komisaři a poukázat na nekvalitní palivo, které potrápilo několik jezdců. Argument však nepřijali. Poté, co se poškozená motorka dostala do bivaku, mechanici ji hned rozebrali.

Drsný Dakar si vybírá krutou daň. Pro několik českých posádek už rallye skončila

„Nános špíny z paliva jsme našli, benzin nebyl v té kondici, v jaké by měl být, ale na přímé poškození motoru kvůli nekvalitnímu palivu to nevypadalo. Muselo se tam odehrát ještě něco jiného. Na podrobnější rozbor nebyl bohužel čas. Přesnou příčinu prověříme až po návratu domů,“ vysvětlil Krajčovič.

Tůma už toho měl dost

Jediný český čtyřkolkář Zdeněk Tůma se rozhodl nenastoupit do páteční etapy. Jezdec týmu Barth Racing tak nenaváže na čtvrté místo z loňského ročníku. „Po čtvrteční etapě jsme se rozhodli poté, co jsem měl další pád,“ uvedl Tůma na facebooku.

„Čtyřkolka dostala takový záhul, že už nemáme náhradní díly na to, co by bylo potřeba vyměnit. I rám je popraskaný,“ prozradil padesátiletý jezdec, který Dakar nedokončil poprvé z pěti startů.

Rychlý konec Dakaru. Podmol si zlomil obratel: Stydím se... Za rok chci vyhrát

Letos se mu smůla lepila na paty. Měnil motor, prorazil zadní i přední kolo a třikrát ochutnal saúdskoarabské písky a kamení. Proto nebylo divu, že se necítil fit. Pohmoždil si nohy a na čtyřkolce nemohl při jízdě stát, což je hendikep.

„Dakar je obrovská zátěž na fyzičku. Každá odřenina brzdí. Já jich mám docela dost. Už to nešlo,“ přiznal jezdec, který odstoupil z 10. místa. „Byl jsem na vyšetření a nic vážnějšího se nenašlo. Mám ale obrovskou modřinu přes celé stehno. Děsně to bolí.“

Aliyyah Koloc po kotrmelci dojela

Víc štěstí měla osmnáctiletá debutantka Aliyyah Koloc. Jezdkyně týmu Buggyra ZM Academy prošla v kategorii lehkých prototypů další tvrdou zkouškou, když otočila buginu přes střechu. Bylo to v době, kdy posádce přestaly fungovat mikrofony v helmách a s francouzským navigátorem se museli domlouvat posunky.

Karambol Aliyyah Koloc:

Zdroj: se svolením Buggyra Media

„Ukazoval mi všechno jen rukama a asi 130 kilometrů před cílem jsem jela na písečné pistě moc rychle. Trefila jsem bouli a šla přes střechu. Ale mohli jsme pokračovat a dojeli,“ pravila s úlevou dcera stájového bosse Martina Koloce.