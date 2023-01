„Je to rozjeté v ostrém tempu, ale s ohledem na vyrovnanost startovního pole jsme čekali, že se to zvrhne tímto směrem. Snažíme jet konstantně a uvidíme, jak se nám bude dál dařit,“ prohlásil Loprais, který si tak na Dakaru připsal jubilejní desáté etapové vítězství.

„Rozhodovat se pravděpodobně bude až ve druhé polovině v dunových polích a na to se budeme koncentrovat,“ přemítal frenštátský řidič, jenž má na Van Kasterena náskok přes 12 minut.

Česká dominance na Dakaru. Macík kraloval mezi kamiony, Loprais dojel druhý

Zatímco v sobotním prologu a 1. etapě slavila vítězství posádka kamionu Iveco řízená Martinem Macíkem, v pondělním druhém dějství přišla kvůli technickým potížím o celkové vedení. Se ztrátou osmdesáti minut skončila sedmá. Před startem na trati Sea Camp-Úla (590 km celkově/ 431 km rychlostní zkouška) mohl dosavadní lídr 45. ročníku myslet na vítězný hattrick. Jenže na 230. kilometru měřeného úseku zůstal stát a nabral ztrátu půldruhé hodiny.

Kameny poškodily kamion

Teprve pak se podařilo porouchaný vůz zvaný Čenda uvézt znovu do pohybu a už bez větších potíží dorazit do cíle. Jaroslav Valtr dojel čtvrtý a poskočil na třetí pozici. Smolař Macík je pátý.

Rychlý konec Dakaru. Podmol si zlomil obratel: Stydím se... Za rok chci vyhrát

„Naši tovární posádku potrápil tvrdý kamenitý povrch a pár špatně odražených kamenů zapříčinilo menší dominový efekt několika technických problémů. Kluci proto etapu dokončili v rozumném tempu,“ vyprávěl šéf týmu MM Technology Martin Macík starší. „V úterý nás čeká stíhací jízda. Posádka bude chtít stahovat nabranou časovou ztrátu.“

Prokop se usadil v elitní desítce

Vynikající výkon podal v automobilové kategorii Martin Prokop. Cílem projel osmý a stejná příčka mu patří i celkově. Mezi nejlepšími se jezdec vozu Ford Raptor pohyboval od začátku – na třetím kontrolním bodu zajel třetí čas. Za nejrychlejším Násirem Attíjou z Kataru zaostal o 19 minut a 15 sekund, i nadále vede Španěl Carlos Sainz.

Jihlavský rodák byl pochopitelně spokojený. „Byla to jedna z nejtěžších dakarských etap. Osmdesát procent bylo kamení, což je fakt extrém. Jeli jsme opravdu co nejpomaleji, ale vyplatilo se. Defekt jsme měli až 18 kilometrů před cílem, tam jsme ztratili pár minut, jelikož jsme pak jeli v prachu,“ prohlásil za cílem.

Úvod Dakaru na nejlepších fotkách: Motorkářka, dohled vrtulníku i český debutant

Motocyklista Martin Michek obsadil 21. místo a v průběžném pořadí je osmnáctý. Novým lídrem je Mason Klein z USA, který vystřídal krajana Rickyho Brabce. Kleinovi pomohlo k výhře v etapě i posunu do čela také zpomalení Daniela Sanderse v závěru měřeného úseku.

Rychlý Australan, který byl v čele na většině kontrolních bodů, nechtěl totiž v úterý startovat první a „otevírat“ trať, jak prohlásil na webu dakar.com.Michek na Kleina ztratil 15:44 minuty, ale opět dokázal pozlobit jezdce z továrních stájí.

Pravé dakarské peklo

„Speciálka byla dost hustá, zase samé kamení. Také tam byl navigační oříšek se zajímavými věcmi. Prostě pravé dakarské peklo. Co vím, tak všichni jsou opravdu hotoví, jelikož to 430 kilometrů jen drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní. Nebylo to vůbec jednoduché. Jsem rád, že jsem v cíli,“ řekl Michek v nahrávce pro média.

Teenagerka v poušti. Aliyyah Koloc hned při debutu poznala záludnost Dakaru

Drsné podmínky mají vliv i na techniku strojů. „Bohužel Martinovi praskl držák motoru na rámu. Řešíme to s pořadateli, abychom to mohli opravit. Kvůli těm šutrům to odnesla technika,“ doplnil Ervín Krajčovič, šéf stáje Orion-Moto Racing Group, která se letos účastní Dakaru podesáté.

Radost z deváté příčky a posunu do elitní desítky má Zdeněk Tůma v soutěži na čtyřkolovém motocyklu. „Mohlo to být i lepší, ale asi patnáct kilometrů před cílem jsem jel moc rychle a vykopla mě jedna vlna. Čtyřkolka udělala kotrmelec, letěl jsem naštěstí vedle. Nic vážného se mi nestalo. Mám pár odřenin, ale odnesly to přístroje na čtyřkolce,“ líčil.