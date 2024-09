Do začátku Středoevropské rallye zbývá zhruba čtyřicet dní. Jak vypadá situace v elitním seriálu v době, kdy před podnikem na silnicích tří zemí v středoevropském regionu zamíří výkvět špičkových posádek ještě do dalekého Chile?

Chtěl si vylepšit pozici a útočil na první místo. Osminásobný mistr světa v automobilových soutěžích Sébastien Ogier měl reálnou šanci, že by v posledních čtyřech dílech soutěžního šampionátu mohl zaútočit na devátý titul. Pilot týmu Toyota by však musel pravidelně ukrajovat z pětadvacetibodového náskoku svého soka. To se však v neděli při šotolinové Rallye Akropolis v Řecku zadrhlo.

Ogier ve snaze zdolat vedoucího jezdce soutěže Belgičana Thierry Neuvilla, který je zároveň lídrem mistrovství světa, obrátil v poslední rychlostní zkoušce svou toyotu na střechu a přišel o druhou pozici. Tím se jeho manko zvýšilo na 38 bodů, dostal se před něj i Estonec Ott Tänak a Francouzovy šance se rázem posunuly do oblasti teorie.

Samozřejmě - naděje umírá poslední, ale spíš je pravděpodobné, že titul bude premiérově slavit obrýlený Neuville. A může k tomu dojít při Středoevropské rallye, která se ve dnech 17.-20. října jede na území Česka, Rakouska a Německa.

V neděli vyhrál Ogier v Řecku dvě erzety a poskočil na druhé místo. V závěrečné Power Stage však zřejmě přecenil své síly i možnosti svého auta. Kvůli havárii ztratil 23 minut. „Dal jsem do toho všechno, ale tentokrát se to nevyplatilo. Byla to moje vina. Počítač před zatáčkou nahlásil defekt. Kdybych zastavil, asi by se to nestalo… Gratuluju Thierrymu a týmu Hyundai,“ vzkázal čtyřicetiletý pilot.

Rallye Akropolis se týmu Toyota vůbec nepovedla

Neuville o jeho karambolu nevěděl. „O nehodě jsem vůbec neměl informace. Ani když jsem viděl to auto, nebyl jsem si jistý, jestli to je on,“ líčil jezdec stáje Hyundai. „Až když jsem to pochopil, uvědomil jsem si, že musím náš vůz přivézt do cíle. To se povedlo a jsem opravdu hrdý na náš tým a spolujezdce Martijna Wydaeghe.“

Ogier, který letos vyhrál tři podniky mistrovství světa, sezonu původně plánoval v omezeném programu. Nakonec útočil na další titul a možná měl v hlavě i to, že pokud by se mu dařilo i v dalších dílech šampionátu, mohl by vyrovnat rekordní počin svého slavného krajana Sébastiena Loeba, jenž si nasadil pomyslnou korunu pro krále světové rallye devětkrát.

Jenže Rallye Akropolis ve posádkám týmu Toyota vůbec nepovedla. Kromě Ogiera cílem neprojeli ani Brit Elfyn Evans a Japonec Takamota Kacuto. Naopak vozy Hyundai skončily v první trojici.

„Vzhledem k situaci v mistrovství světa mezi značkami i jezdci jsme se v týmu domluvili, že pojedu ve všech závodech. Bohužel nemáme v rukou všechny trumfy a v obou šampionátech zaostáváme. Proto je důležité, abych absolvoval všechny soutěže, neboť může rozhodovat každá rychlostní zkouška, každý bod,“ vykládal rodák z Gap ještě před rallye v Řecku.

Průběžné pořadí MS v automobilových soutěžích WRC (po 10 z 13 rallye):

1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 192 bodů, 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) 158, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 154, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 140, 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma) 130, 6. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 86, …30. Prokop (ČR/Škoda Fabia Rally2) 1. Pořadí týmů: 1. Hyundai 445, 2. Toyota 410, 3. M-Sport Ford 226. Zbývající program MS: Rallye Chile (26.-29. září), Středoevropská rallye (17.-20. října) a Rallye Japonsko (21.-24. listopadu).