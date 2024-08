Milan Novotný dnes 12:02

Léto je sice ještě v plném proudu, ale zároveň se už nezadržitelně hlásí o slovo Středoevropská rallye. Elita soutěžního šampionátu zavítá do Česka podruhé v historii, a to od 17. do 20. října, kdy se společně s etapami v Rakousku a Německu pojede na jihozápadě republiky předposlední podnik mistrovství světa v rallye.