Gustav Havel (1930-1967)

Jako tovární jezdec kdysi světové značky Jawa patřil do zlaté éry československých silničářů šedesátých let minulého století. V mistrovství světa se prosazoval v kubatuře do 350 ccm. V prvním závodě sezony 1961 na německém Hockenheimringu dojel druhý a nad jeho síly byl jen jeho týmový kolega a největší tuzemská motocyklová hvězda František Šťastný. Nezapomenutelný triumf zopakovali ještě ve Švédsku a Havel skončil v konečném pořadí šampionátu na vynikajícím třetím místě.

Sice nikdy nevyhrál velkou cenu, ale celkem nasbíral tři druhá a šest třetích míst. Startoval i ve slavné Tourist Trophy, nejtěžší zkoušce jezdců i strojů na ostrově Man. Všechno ustál. Smrt si na něj počíhala na nezvykle civilním místě - u stadionu pražských Bohemians ve Vršovicích. Předposlední den roku 1967 měl sice dovolenou, ale ráno vyrazil na své motorce za kolegy do strašnické Jawy. Nečekaně mu ale do cesty za šera vstoupila chodkyně. I když se nejednalo o vysokou rychlost, hrdina závodů Grand Prix zemřel ve vinohradské nemocnici ve věku pouhých 37 let.