Macháček o Dakaru: Jede se obrovsky rychle, člověk si nemůže dojít ani na záchod

Co postihlo v předposlední etapa postihlo rodáka z Českých Budějovic? Jezdec týmu Orion-Moto Racing Group se před polovinou měřeného úseku nevyvaroval chyby. Při souboji s Američanem Rickym Brabcem přehlédl menší dunu, pod níž byl sráz.

Šílená rána

„Poslalo mě to do dálky. Byla to šílená rána. Sice jsem nespadl, ale poničil se mi ráfek. Nedá se s ním jet, protože bych se zabil. Teď řešíme, co se odehraje,“ oznámil na Instagramu.

Zdálo se, že se zařadí mezi nešťastné odpadlíky, když u něj znenadání zastavil jeden dobrák. Respektive byli dva.

Češi pohřbili naději na úspěch, Loprais a Prokop zůstali stát v poušti

„Jednalo se o ekvádorské motocyklisty. Otce Juana Carlose Puga a syna Juana Puga a jeden z nich se pro Martina obětoval. Poskytl mu své přední kolo, aby mohl odjet,“ vzkázal ze Saúdské Arábie týmový boss Ervín Krajčovič.

Zaslouží si cenu fair play

Taková pomoc a sebeobětování nestojí jen za pouhé zaznamenání. Gesto obětavého Ekvádorce si zaslouží ocenění od Mezinárodního výboru pro fair play.

S nasazením elektromobilu začala nová éra Dakaru. U motocyklů to asi nehrozí

„Martin má samozřejmě obrovskou ztrátou, ale nyní jde o to, aby se hlavně dostal do cíle a mohl pokračovat v závodě,“ poznamenal Krajčovič.

Nejlepším českým motocyklistou byl ve čtvrtek Jan Brabec, který skončil jednatřicátý a posunul se v průběžném pořadí na 22. místo.