Hamilton si loni oproti předchozímu roku polepšil o 37 milionů liber díky novému kontraktu s Mercedesem, jenž mu ročně včetně bonusů přinese 40 milionů liber. Na pozici nejbohatšího aktivního britského sportovce všech dob překonal Davida Beckhama, jenž měl v době ukončení fotbalové kariéry v roce 2013 majetek ve výši 200 milionů liber.

Do hlavního žebříčku boháčů, který sestavuje The Sunday Times 32 let, se ze sportovců vešel už jen Rory McIlroy. Golfista ze Severního Irska, jenž se letos v lednu poprvé od roku 2015 vrátil do čela světového žebříčku, má majetek 170 milionů liber.

Dominance sportovců mezi mladými boháči

Sportovci naopak dominují žebříčku nejbohatších lidí v Británii do 30 let, mezi padesátkou je jich osmnáct. S majetkem ve výši 114 milionů liber vede velšský fotbalista Gareth Bale, jenž si v Realu Madrid vydělá týdně po zdanění 350 tisíc liber.

Jako jediný zástupce jiného sportu než fotbalu je mezi mladými boháči na druhém místě profesionální boxer Anthony Joshua, který si díky dvěma loňským soubojům s Andym Ruizem Jr. vydělal 78 milionů liber a zvýšil svůj majetek na 107 milionů. Na třetím místě je francouzský fotbalista Manchesteru United Paul Pogba (50 milionů).