Nová posila Orion MRG: endurový jezdec Hroneš bude cílit na příští Dakar

Talentovaný jezdec Jakub Hroneš se domluvil s Orion – Moto Racing Group. Endurový specialista by měl v barvách českého týmu absolvovat Dakarskou rallye v roce 2022. Hroneš na sebe upozornil výkonem na letošním Baja Poland, kde vybojoval druhé místo. „Je to hotový závodník. Věřím, že s jeho profesionálním přístupem by mohl na poli rallye navázat na své úspěchy z endura,“ prohlásil šéf týmu Ervín Krajčovič.

Jakub Hroneš. | Foto: Orion Moto Racing Group

Má zkušenosti s motokrosem, ale hlavně s endurem. Vždyť na loňském evropském šampionátu skončil na čtvrtém místě. Jeho cit pro trať se mu náramně bude hodit v nejtěžší dálkové soutěži světa. „Rychlí jezdci, co jedou na Dakaru, jsou buď vysloužilí enduráci nebo motokrosaři. Jsem naučený mít dobrý přehled o terénu a čich na pasti, což budu chtít určitě využít," prohlásil Hroneš, kterého navedl do této výzvy jeho otec. „Dakar je jeho srdeční záležitost, sen. Navíc je to velmi atraktivní závod, který přitahuje velkou pozornost." V prvním testu Hroneš jednoznačně uspěl. S týmem Orion – Moto Racing Group absolvoval začátkem září Baja Poland. Trať ve vojenském prostoru byla kvůli dešti velmi promočená, nováček dálkových soutěží se však v tomto terénu dokázal vhodně zorientovat. „Podmínky byly opravdu extrémní, potkával jsem tam zapadlá závodní auta. Já se snažil loužím vyhýbat, to řada jezdců do nich vjížděla a pak havarovali," popisoval Hroneš, který v Polsku získal druhé místo. A poprvé také zažil, jak funguje český dakarský tým, za který závodí například Milan Engel nebo freestyle motokrosař Libor Podmol. „Tým na mě zapůsobil dobrým dojmem. Šéf Krajčovič si zakládá na dobrých vztazích, má to dobře nastavené," pochvaloval si Hroneš, který byl během soutěže v Polsku v kontaktu také s Podmolem. „Hodně lidí na něj má názor, že je trochu namachrovaný, ale na mě zapůsobil jiným dojmem. Má všechno srovnané, ví o hodně věcech jak ze sportu tak z rekonvalescence… Je vidět, že chce Dakar dokončit, být v něm úspěšný. Určitě v tom bude dobrý." Na rozdíl od Podmola pojede Hroneš Dakarskou rallye až v roce 2022. V tom následujícím ale s týmem Orion MRG odcestuje do Saudské Arábie. „Chci být klukům při ruce a učit se," dodal jezdec.

Autor: Jiří Uhlíř