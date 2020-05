VIDEO: Novinář se schoval za dunou. O rekordu, kdy auto pokořilo zvuk

Auto proti autu, bitvy o trofeje, kdy rozhodují vteřiny. Ano, to je motorismus. Jenže pak existuje specifická kategorie. Nejvyšší rychlost. Honba za rekordem! Při rallye se dá zaznamenat „dvoustovka“, formule už ze sebe vymáčkla „čtyřstovku“. Co je to ale ve srovnání s autem Thrust SSC, které kdysi vyvinuli v Anglii.

Automobil Thrust SSC. | Foto: CC BY-SA 4.0: Vauxford/Wikipedia Commons