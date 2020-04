Nový fenomén? Formule E se hlásí o slovo

Motoristický sport si dal v době pandemie nucenou pauzu. Ale neznamená to, že by usnul úplně. Naopak - řeší se budoucnost, která může být klidně spjatá s čím dál víc oblíbenou novinkou jménem Formule E. Čtete správně, E. Revoluce v elektromobilitě by mohla změnit závodní okruhy.

Velká cena Británie: Felipe Massa | Foto: ČTK/IMAGO

Autor: Milan Novotný