V karanténě neměla kde cvičit. „Doma sice mám hrazdu a závěsné systémy na trénink gripu na běžecké překážkové závody (Spartan Race apod.), ale rallye jezdec potřebuje i jiné věci. Proto jsem uvažovala o koupi olympijské osy s kotouči, abych ji mohla zvedat při dřepech a dělat mrtvý tah,“ začíná Ollie své vyprávění.

Ještě než k tomu došlo, objevil její přítel MilFit Gym kontejner. „Neznala jsem to, ale dopátrala jsem se, že se jedná o kontejnery, které jsou primárně určené jako mobilní fitka pro posilování vojáků třeba na misích. Přítel se domluvil s výrobcem na zapůjčení této novinky a za několik dní jsme měli kontejner na naší zahradě,“ popisuje objev pomůcky.

Na periferii Prahy tak stojí kompletně rozložený MilFit Gym kontejner o rozměrech 5,7 x 5 metru s hrazdami po třech stranách (samotný kontejner má rozměr 3 x 2,5 metru). „Přivezli ho dva kluci z firmy náklaďákem a za dvě hodiny jsme měli fitko připravené,“ líčí Roučková.

Okolo kontejneru je postavená fitness konstrukce, na kterou se dají variabilně upevňovat jednotlivé segmenty. Na hrazdách je možné shybovat, ale taky třeba skákat fly monkey. A co blonďatou motoristku na téhle „stavebnici“ baví?



„To, že se nemusíte bát, jestli vás to unese,“ říká s úsměvem. Uvnitř MilFit Gym kontejneru jsou napevno umístěny regály pro fitness náčiní (medicinbaly, dumbbells, bulgarian bags, ropes, rings, slam balls, TRX závěsný systém, kettlebells, kotouče na olympijské osy, apod.).

„Máme půjčený menší typ desetistopového kontejneru. Na noc se náčiní uklidí dovnitř, aby netrpělo povětrnostními podmínkami. Existuje varianta i s větším kontejnerem, nebo z několika kontejnerů, jak si kdo řekne,“ pokračuje.

Mobilní posilovna plně vyhovuje podmínkám karantény. Není problém dodržovat požadované rozestupy a při cvičení nosit roušku. Výhodou je, že se dá postavit prakticky kdekoliv a každý si ji může nakonfigurovat, podle svých požadavků.

„Na trénink běžeckých překážkových závodů se hodí hrazdy na zavěšování různých chytů. Na stojných nohou jsou zavěšené činky na dřepování a výpady, nechybí boxovací panák pro fightery, což by jistě ocenily děti. Variabilnost celku je veliká, teprve objevuji, co všechno je možné,“ pochvaluje si čtyřiatřicetiletá závodnice.



Od trenérů dostává rozpis, který si magnetem připne na kontejner. „Pak jedu podle plánu a tužkou si jen odškrtávám splněné položky. Pro mě je to v současné situaci dobrá alternativa k tréninku,“ říká dakarská amazonka.

Na čtyřkolce nyní vůbec nevyjíždí. Ostatně všechny rallye jsou zrušené. „Je mi to líto, ale jezdit by teď ani nešlo. Mít roušku pod helmou, to bych se asi udusila. Respektuji nařízení a až to bude možné, zase vyrazím. Teď hlavně běhám na polích v brázdách po traktoru a cvičím na zahradě.“