Motorističtí příznivci ji dobře znají. Rallye jezdí na českých tratích přes deset let, loni se představila jako spolujezdkyně v kategorii Klasik i na Rallye Dakar. Oblíbená zpěvačka Olga Lounová tak byla vybrána do role ambasadorky nadcházející Středoevropské rallye.

Olga Lounová na prohlídce. Tady, na dostihovém závodišti v pražské Velké Chuchli, bude závod v rallye | Foto: CER/Tomáš Kříž

„Vždycky jsem si přála, aby se u nás konalo mistrovství světa. Na vrcholné soutěže jsem se byla párkrát podívat i ve světě. Navíc jsem závodník, a to zřejmě přispělo k tomu, že jsem se stala ambasadorkou. Zvu naše fanoušky, aby přišli v co největším počtu, a v soubojích s absolutní elitou podpořili české jezdce,“ řekla 42letá matka roční dcery v rozhovoru pro Deník.

Už víte, kde se budete při rallye pohybovat?

Určitě nebudu chybět na startu při superspeciální rychlostní zkoušce v Chuchle Areně. Další den se pak celá rodinka vypravíme na Šumavu a připravíme se na všechny druhy počasí.

Auta na dostihovém závodišti nejsou úplnou novinkou. Vy jste v Chuchli před pár lety jela při Pražském rallysprintu. Jaké to bylo?

Myslím, že je to velice atraktivní podívaná. Trať byla postavené chytře. Je tam asfalt i šotolina. Bude to určitě klouzat i teď a diváci uvidí, co to udělá se silným autem.

Jaká specifika má ještě dostihové závodiště?

Výhodou je, že diváci mají trať celé rychlostní zkoušky jako na dlani. Je to výjimečný prostor. Přímo před tribunou byl při Pražském rallysprintu postavený skok, a to se lidem líbilo. Navrhovala jsem, aby se délka skoků měřila i při Středoevropské rallye, a tak jsem zvědavá, jestli pořadatelé moje přání vyslyší. (usmívá se)

Dalším ikonickým místem bude okruh u klatovského Čínova. Máte s ním nějaké zkušenosti?

Čínovský okruh je hodně těžká a specifická erzeta. Znám řadu jezdců, kteří tam – jak se říká – auta dost pocuchali. Myslím, že to bude i pro zkušené profesionály světového formátu hodně velká výzva. Může to tam být dost divoký.

Jak se vlastně stane, že populární zpěvačka začne jezdit rallye?

V roce 2010 jsem natáčela Tacho, film o rallye. Následně jsem se dostala na propagační akci, kde jsem se seznámila s Jaromírem Tomaštíkem, za jehož tým dodnes jezdím. Vzal mě na první ostrý závod v nejbrutálnějším autě Subaru Impreza WRC.

Ale vás to táhlo za volant…

Lákalo mě to. Poprosila jsem Jardu, když do týmu koupil nové auto, jestli bych si to nemohla vyzkoušet, a od té chvíli řídím. (usmívá se) Na konci roku 2011 jsem už jela sprinty ve Slušovicích a v Praze.

Olga Lounová poprvé za volantem:

Zdroj: Youtube

Před rokem jste startovala jako navigátorka Martina Čábely v Dakar Klasik pro veteránské vozy. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?

Byl to celoživotní sen. Měli jsme sice spoustu problémů s autem, ale dojeli jsme, a to je pro mě první splněná meta. Uvidíme, jestli někdy v budoucnosti na Dakar vrátím.

Ještě letos v prosinci si vyzkoušíte další velice zajímavou a tentokrát i jezdeckou akci, když pojedete v Keni slavnou Safari rallye. Prozraďte, co vás čeká?

Je to soutěž pro historické vozy, která trvá devět dní a je to něco jako Dakar Klasik. Ve voze Opel Ascona mě bude navigovat Lilia Khousnoutdinová a start bereme jako rallye s přesahem. Pokusíme se vybrat peníze na lepší vybavení místního porodního centra RedTribe, protože v oblasti Olorte se často rodí ještě v chýších a zbytečně tam umírají masajské ženy a novorozenci.

Bavme se hypoteticky – kdybyste dostala nabídku jet Středoevropskou rallye, troufla byste si na to?

No jasně. Jela bych to moc ráda. Každý by samozřejmě chtěl být součástí mistrovství světa. (usmívá se)

Máte nějaké oblíbené jezdce, komu budete příští týden fandit?

Když se jede u nás a pak kousek od nás, tak budu samozřejmě fandit našim klukům. Jsem zvědavá, jak se jim povede v prostředí, které trochu znají, a jak dopadne jejich měření s velkými hvězdami.

V motoristických kruzích se ví, že jste ke Středoevropské rallye připravila nový song. Jedná se jistě o překvapení, ale prozraďte aspoň něco, zazpíváte ho?

Uvidíme. Mohu říct, že písnička se jmenuje Život je závod a napsali jsme ji spolu s kytaristou Robinem Moodem. Jde o srovnání lidského života s automobilovým závodem. Člověk taky občas neví, kam letí a nevidí za horizont. Někdy to vychytá tak tak a jindy má zase radost z jízdy… V klipu budou záběry z mého závodění. Částečně půjde o mé zážitky z rallye a vyznání směrem k závodění.