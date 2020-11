Všechno vyvrcholilo na poslední dílu mistrovství Evropy, který proběhl ve Španělsku. „Byla to opravdu ojedinělá sezona. Proč? No přece kvůli vlivu pandemie koronaviru,“ přiznala Ollie, která si na své konto zapsala celou řadu úspěchů.

Svými výkony na čtyřkolce si vysloužila třetí místo v mistrovství světa Baja. Dále pak titul mistra Evropy v tomto odvětví. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i druhé místo ve své věkové kategorii v rámci evropské série překážkových běhů Spartan Race.

Nikdy nedostanete nic bez boje

„Po dlouhé pauze jsem nastoupila do mistrovství světa, společně jsme se postavili také na startovní rošt mistrovství Evropy. Odsouvali a dokonce nám rušili závody, ale my jsme si s celým týmem šli za svým cílem,“ líčila Ollie.

Nevzdali se, bojovali a snažili se přizpůsobit všemu, co je potkalo. „Nikdy vám nic nespadne do klína jen tak, nikdy nedostanete nic bez boje. To mě učil můj tatínek. A já bych mu dnes mohla říct. Tati, jsem mezi třemi nejlepšími na světě a první v Evropě. Všem děkuji za podporu a díky za to, jací jste. Samozřejmě děkuji všem mým sponzorům,“ dodala.

A jak to bude s účastí na nadcházejícím Dakaru? Podle Ollie padne rozhodnutí v řádech několika desítek hodin.