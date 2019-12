Automobilové soutěže a vytrvalostní maratony mají určitě hodně společného. Pro ženu, která vyrostla na motocyklových čtyřkolkách a naposledy jela Dakar v bugině, to však bude takřka vstup do neznáma. Populární Ollie usedne zítra ráno na horké navigátorské sedadlo „krasavce“ Porsche 997 GT3 a po předchozím krátkém seznámení s novou rolí vyrazí po boku Karla Macka.

Zajímavé je, že se ti dva dosud neznali. „Oslovil mě, když nejedu Dakar, můžu to zkusit, abych nebyla smutná. Tak se moc těším,“ vykládala řidička, jejíž účast na startu Rallye Dakar 2020 v Saúdské Arábii ztroskotala kvůli reklamě na pánský časopis na kapotě jejího vozidla.

„Když jsem zjistil, jak to s Ollie dopadlo, řekl jsem si, že bych jí mohl dát předčasný vánoční dárek, a nabídl jí sedačku navigátora,“ prozradil pětašedesátiletý matador a mnohonásobný účastník Pražského rallyesprintu.

Nebude to snadné

S navigací tohoto typu Ollie nemá zkušenosti. „Nebude to snadné, protože je to něco jiného, než když jsem se na Dakaru sama navigovala na čtyřkolce. Tam bylo na vše relativně dost času. Tady se naopak věci odehrávají v rychlém sledu,“ přemítala.

Macek ovšem nemá obavy, že by mohla při soutěži něco pokazit. „Ale kdepak. Tohle je závod, který se jezdí pro zábavu. Ne proto, aby si člověk na konci roku něco dokazoval. Ollie má praxi. Ví, do čeho jde,“ poznamenal.

Roučková si od nového zážitku slibuje i to, že víc pochopí, jak auta fungují. „Všechno se mi může jednou hodit. Jsem zvědavá na svezení v tak krásném autíčku. Hrozně se mi líbí zvuk jeho motoru. Krásně řve,“ culila se.

V sobotu na Pražský Rallysprint. Diváky láká návrat k tradici

Praha Fanoušci automobilových soutěží jsou v pohotovosti. První prosincová sobota patří v hlavním městě TipCars Pražskému rallysprintu. Tato oblíbená show, jejíž hlavní stan bude na Strahově v prostoru mezi stadiony, slaví jubileum. Koná se už po pětadvacáté.



Pořadatelé přichystal jeden návrat k tradici, což ocení zejména příznivci klasických rychlostních zkoušek. Půjde o průjezdy dvou „erzet“, které bývaly mezi fanoušky i závodníky velmi oblíbené. Po letech se rychlá auta vrátí do karlického údolí a také k radotínské cementárně, kde podnik v devadesátých letech minulého století začínal a kde si začal získávat proslulost.



Už počtrnácté odstartuje na Strahově ostřílený pilot Josef Peták. „Spousta lidí tady jede proti stopkám, aby si po-věsili na krk věnec. A tak je i letos naším cílem hlavně pobavit diváky,“ zmínil čerstvý šedesátník pravý záměr tohoto klání. Organizátoři žádají motoristické fanoušky, aby sledovali závody s maximálním ohledem na bezpečnost. I proto je krédem závodu „respekt k trati, radost: z rallye“.



V případě, že by neukáznění diváci neuposlechli příkazu pořadatele, může dojít i ke zrušení zkoušky. Lístky v hodnotě 250 korun se budou prodávat v pro-storu před vstupy do diváckých zón a servisu. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.