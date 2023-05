Původní předpoklad, že v Assenu usedne za řídítka nového konkurenceschopného motocyklu, se nenaplnil. K určitému a ne nepodstatnému zlepšení by ale mělo dojít. Oliver König bude mít pro závody superbiků na nizozemském okruhu k dispozici nový podvozek.

Oliver König | Foto: Orelac Racing

„Další věci se zatím nepodařilo sehnat. Na všechno se čeká, ale nová sériová motorka Kawasaki by měla už dorazit do Itálie. Pak ji budeme upravovat,“ vysvětlil Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Jediný český zástupce v prestižním šampionátu vstoupí do víkendu odhodlaně. „Těším se a chci ukázat zrychlení,“ prohlásil Oliver König, rodák z Prahy. V letošní sezoně má za sebou dva starty v Indonésii a v Austrálii. V obrovsky těžké konkurenci skončil nejlépe na 17. místě. Do posledního závodu po technické závadě jeho motorky na startovním roštu ani nevyjel.

A tak tým Orelac Racing Movisio vyvíjel maximální aktivity k tomu, aby pro českého závodníka zajistil novou motorku. „Jenže situace na trhu s díly je taková, že se na všechno dlouho čeká. Podařilo se ale sehnat podvozek, který bude mít už pro Assen,“ zmínil Čihák.

Konkurovat bude dravostí a šikovností

I na menší úpravy na jeho stroji se Oliver König těší. Na evropskou část šampionátu se připravoval hlavně v Praze, v posilovně na Brumlovce. „Pak jsem trénoval v Brně s Ondrou Ježkem a Karlem Hanikou, jak v posilovně tak na motokrosu,“ dodal český jezdec.

Předem moc netušil, kam by ho úpravy na motorce měly posunout. „Cílem je být co nejvíc u ostatních jezdců a dostávat se do soubojů, protože ty mě na závodění nejvíc baví.“

A manažer doplnil konkrétnější zadání. „Doufám, že se podaří, aby měl ztrátu minimálně dvě vteřiny na kolo. Nejen, že tu jsou všichni zkušenější, ale mají i nové stroje, někteří s tovární podporou. My budeme konkurovat dravostí a šikovností,“ dodal Čihák.