König se vrací do školy. Budu pilně studovat a dobře závodit, slibuje

Loni jste vybojoval tři mistrovské body. S jídlem roste chuť, budou přibývat další?

Už jsme na body dosáhli a nevidím důvod, proč bychom je neměli sbírat i letos. Myslím, že to není nic nereálného. Samozřejmě, jsem závodník a nejraději bych vyhrával, ale musím být nohama na zemi. Chci zajíždět co nejlepší výsledky a bodů mít co nejvíc.

Soupeři ovšem chtějí to samé. Jak těžké bude proniknout do elitní patnáctky?

Konkurence je nabitá, ale to nemá cenu stále opakovat. Dokonce to letos bude ještě ostřejší. Do superbiků totiž přešlo několik jezdců z klasického mistrovství světa a už na testech se ukázalo, že zlepšovat se chtějí úplně všichni. Plánuju, že se budu učit od nejlepších. Chci jezdit za nimi a dívat se, jak to dělají. Je to myslím nejrychlejší cesta, jak nasbírat zkušenosti.

Kalendář MS superbiků

24.-26.2. Philipp Island (Austrálie)

3.-5.3. Mandalika (Indonésie)

21.-23.4. Assen (Nizozemsko)

5.-7.5. Barcelona (Katalánsko)

2.-4.6. Misano (Itálie)

30. 6.-2.7. Donington (Anglie)

28.-30.7. Most (Česko)

8.-10.9. Magny-Cours (Francie)

22.-24.9. Aragón (Španělsko)

29. 9.-1.10. Portimão (Portugalsko)

13.-15. 10. San Juan (Argentina)

Ve vaší stáji Orelac Racing Movisio došlo na důležitých místech ke změnám. Jak novinky hodnotíte?

O data se stará Michal Kněžínek a jedním z mechaniků je Lukáš Porš. K ruce mám nového technického ředitele Thomassa Noccioliho. Vím, že mi nebude mazat med kolem pusy a všechno mi řekne přímo do očí. S Michalem se znám asi čtyři roky, s Lukášem skoro deset let. Jsem moc rád, že budou se mnou, hodně jim důvěřuji. Vím, že v tom, co dělají, jsou nejlepší, a zároveň tuhle práci milují. Na testech v Jerezu tým fungoval skvěle. Za dva dny jsme toho vyzkoušeli víc než loni za celý rok. (usmál se) Panuje mezi námi výborná atmosféra a všem se dobře pracuje.

Po dvou zámořských závodech dostanete nový motocykl Kawasaki ZX-10RR. Co si od něj slibujete?

Největším skokem by měla být nová generace podvozku a přední vidlice. Díky tomu bych měl udělat pokrok při nájezdech do zatáček. Celkově by motorka měla být o dost lepší, ale těžko říct, kam se s ní posunu. Koncem března s ní budu testovat a tam se ukáže se, co by změna mohla přinést. Doufám, že to bude krok správným směrem, a že mě nový stroj popostrčí dopředu.

Ke kvalitním výsledkům přispívá i špičkové tréninkové zázemí. Jak využíváte zařízení Olymp Centra sportu Ministerstva vnitra v areálu ve Stromovce?

Chodím i na regeneraci, byl jsem v sauně i kryokomoře. Běhal jsem na atletické dráze i v hale, a to mi připomnělo, že jsem tam kdysi jako žák vybojoval titul pražského přeborníka na překážkách. (usmál se) Nejraději chodím na plochodrážní stadion na Markétě. Spolupracuji s Tomášem Topinkou a dvakrát týdně tam trénuju. Chci si tam rovněž zajet závod českého mistráku ve flat tracku.

Odvážné triky. V poslední době se mi daří, říká freestyle motokrosař Podmol

Loni jste přestal docházet na vysokoškolské studium. Manažer Miloš Čermák vám kvůli tomu pohrozil, že po letošek nemusíte dostat motorku. Jak vás to nakoplo?

Miloš je ostrý a myslí to se mnou dobře. Trochu mě překvapilo, jak si trval na svém, ale musím přiznat, že ode mě nebylo fér, když jsem mu to zamlčel… Už jsem ale nastoupil na dálkové studium na Newton University. Budu se snažit všechno skloubit - pilně studovat a dobře závodit. Přihlásil jsem se na všechny online přednášky, které si pak mohu zpětně přehrát. Na každý den, co tady budu, mám studijní plán nastavený tak, abych stíhal trénink i školu.