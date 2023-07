S body se nevrací ani z Imoly. Oliver König je stále na nule. Na rozžhavené italské dráze ho sužovaly technické problémy - v sobotu odstoupil v osmém kole, v neděli pak v sedmém.

Motocyklista Oliver König si v Imole užil víc pekelné výhně než závodů | Foto: Se svolením Orelac Racing Movisio

Nejhorší předpovědi se naplnily - na okruhu v Imole trápilo závodníky v podniku mistrovství světa superbiků neskutečné horko. Teplota vzduchu šla přes 40 °C, nad asfaltem vystoupala rtuť dokonce na šedesát stupňů.

„Větší vedro jsem na závodech nezažil. Takové počasím špatně snáším,“ přiznal. „Pokaždé jsem se musel chladit v bazénku se studenou vodou. Jinak se to nedalo vydržet,“ popsal podmínky König.

Lacko jako Villeneuve. Jel s „trakařem“ jen na třech kolech. Pak začal hořet

Ani v jednom závodě se mu nedařilo. Na vině byla pohonná jednotka. „V sobotu jsem musel asi po sedmi kolech do boxu. Mrzí mě to, ale nešlo s tím nic dělat,“ krčil rameny závodník týmu Orelac Racing Movisio.

Právě motor byl jedním z nových komponentů, který měl pro letošní sezonu k dispozici. „Samozřejmě mě to štve, ale je to prostě technika. Jinak s motorkou problém nebyl,“ smutnil König, který závody běžně dokončuje.

Příčiny poruchy motoru zatím nejsou známé

Do cíle pak nedojel ani v neděli. Opět za to mohl technický problém. „Nevíme přesně, co s ním zase bylo. Technickou závadu mechanici analyzují, výsledky se dozvíme později“ vzkázal rodák z Prahy, který poprvé v kariéře nedokončil během jednoho víkendu oba závody elitní kategorie.

Nyní na Königa čeká mostecký okruh, na nějž šampionát superbiků zavítá o posledním červencovém víkendu. Loni tam skončil dvakrát na 16. místě a byl jen kousek od bodů. Druhý závod dokonce absolvoval se zlomenou nohou.

Program odhalen. Středoevropská rallye projede Prahou, u Klatov a Vimperku

„Těším se tam moc. Do té doby budu trénovat a nabírat síly. A asi vypnu mobil, abych si pořádně odpočinul,“ plánoval König. „Chci moc poděkovat celému týmu za nasazení, i když to tento víkend to bylo fakt strašně náročné.“