Bude to rozžhavé peklo. Horké podmínky čekají Olivera Königa v závodech mistrovství světa motocyklových superbiků. Jezdec týmu Orelac Racing Movisio nastoupí na okruhu v Imole, přičemž Itálii sužuje nebývalá vlna veder. Teploty se tam mohou přehoupnout přes 40 stupňů, na některých místech budou atakovat i padesátku.

Motocyklista Oliver König má před sebou další výzvu | Foto: Orelac Racing Movisio

„To bude asi největší překážka, na rozpáleném okruhu je vždycky o deset stupňů víc,“ hlásil Oliver König. Od posledních startů měl malý prostor na odpočinek. Před dvěma týdny startoval v Anglii, kde za deštivých podmínek docházelo k drsným nehodám. Teď ho pro změnu čeká rozžhavená Itálie.

„Mezitím jsem trénoval, jezdil jsem na silnici nebo flattracku. Ani jsem neměl možnost o prázdninách moc relaxovat,“ vyprávěl jezdec z Prahy. Zaměřil se hlavně na léčbu zraněné nohy, aby nemusel jako posledně závodit pod prášky proti bolesti.

Cílem je první bod

„Natržený kotník je už lepší, noha je lépe naposilovaná. Furt je tam ale trochu otok, kvůli němuž mám horší rozsahy. Ale nemělo by to vadit při jízdě,“ pokračoval König a ještě zmínil pekelné podmínky v Imole.

„Bude to neskutečně náročné, ale snad nebude šedesát stupňů. V závodní kombinéze a na rozpáleném asfaltu se furt jenom potíte. Za víkend vypiju spoustu vody,“ líčil.

König měl těžký pád. Připadal jsem si, jako by mě přejel kamion, říká

Königovým cílem zůstává vybojovat první bod v letošní sezoně superbiků. Buď nyní, nebo na domácí trati v Mostě, která následuje po těžké Itálii. „Věříme, že by se to mělo povést, Oliver v jezdeckém projevu dělá pokroky, jen to musí předvést v závodech. Doufám, že se to stane brzy,“ doplnil jezdcův manažer Miloš Čihák.