To co po nepovedené sezoně v mistrovství světa hrozilo, se naplnilo. Motocyklový závodník Oliver König se po dvou letech loučí s třídou superbiků. Zatímco v prvním roce získal tři body, letos zůstal na nule a jeho maximem byla šestnáctá místa. Dosavadní tým Movisio Racing přestal s Čechem počítat a nové angažmá se nepodařilo dojednat.

Oliver König | Foto: se svolením Orelac Racing Movisio

„Konec v elitním šampionátu mě mrzí. Ovšem po dvou sezonách jsem si uvědomil, že do této společnosti patří ti nejlepší, kteří mají k dispozici nejlepší materiál. S mou mentalitou nejsem nastavený na to, abych byl jen do počtu. Chci, aby za mým ježdění byly vidět výsledky, a to se nedělo. Raději se zkusím uplatnit někde jinde,“ říkal Deníku jednadvacetiletý rodák z Prahy König, který jezdil se strojem Kawasaki ve stáji Movisio Racing.

Manažer o Oliveru Königovi: Talent nestačí, když nemá pod zadkem nic funkčního

Letošní sezona byla nepovedená, hodně vás zlobila technika…

Celou sezonu jsem jezdil na staré motorce poskládané na koleně. Slibovaný nový motor neměl odpovídající kvalitu. Když konečně přišel, vydržel myslím dva závody a pak vypověděl službu. Celkově to bylo jedno velké trápení. Nakonec jsem motorce přestal věřit, protože jsem se vinou techniky několikrát poroučel na asfalt.

Jak jste spokojený se svými jezdeckými výkony?

Nemohu všechno házet na techniku. Samozřejmě mám rezervy a prostory, kam se posouvat. Teď však prožívám velkou frustraci. Na konci loňské sezony mi v týmu slíbili hory doly, prý bude všechno nové. Hlavně na sobě pracuj, žádné večírky a ponocování, ať to zvládneme, říkali. Já mám čisté svědomí, všechno jsem splnil, dělal pro pro to maximum. Z jejich strany to tak nebylo. Nechali mě v tom vykoupat.

Na pokračování v superbicích chyběly peníze I přes zájem několika týmů se nakonec pro Olivera Königa nepodařilo dojednat místo na příští sezonu v MS superbiků. „Na stole ležela zajímá možnost v superbikové stáji se silným kolegou. Bohužel se však nepodařilo dojednat finanční pokrytí. Proto třídu superbiků opouštíme. Rádi bychom se v příští sezoně zúčastnili seriálu supersportů,“ prohlásil jezdcův manažer Miloš Čihák. „Snažíme se se dostat do konkurenceschopného týmu a v něm na kvalitním materiálu plně ukázat Oliverův talent. Později by se nabízel návrat do superbiků,“ dodal manažer s tím, že, ve hře je i účast v jiných šampionátech.

Na poslední sezonu tedy nebudete vzpomínat v nejlepším…

Už od červencového závodu v Mostě jsem cítil vyhoření. Obával jsem se, aby to pak nepokračovalo, ale po skončení sezony to ze mě naštěstí spadlo. Uvědomil jsem si, že závodění miluju. Je to něco, co bych chtěl dál dělat, a něco dokázat. Jsem rád, že mám do toho pořád chuť. Další kroky bych si chtěl víc rozmyslet. Nechci se podruhé spálit.

Manažer Miloš Čermák jedná o dalším angažmá, co byste preferoval?

Vyjednává o místě ve velice dobrém týmu, který jezdí šampionát v nižší kategorii supersportů. Nevím, kam jednání pokročilo, ale myslím, že by to byla nejrozumnější varianta. Potěšilo by mě, kdyby se to povedlo. Ale bylo by potřeba mít jasno co nejdřív. Sezona začíná už za tři měsíce.

Soupeř sahal českému motocyklistovi na řídítka. Šťovíček: Už by neměl závodit

Jaký program vás čeká v zimním období?

Budu se věnovat škole, snažím se stihnout zkoušky do konce prosince, abych měl čistou hlavu a mohl pak odjet trénovat do Španělska. Jinak jsem pořád v jednom kole. Trénuju na Olympu a Brumlovce, makám furt dál, i když nevím, co přijde.