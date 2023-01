Je to oficiální – pokračování v mistrovství světa superbiků je jisté. Manažer Olivera Königa podepsal smlouvu a tým se nově jmenuje Orelac Racing Movisio. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čehož mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Talentovaný jezdec bude mít od nové sezony nového technického ředitele, kterým je Ital Thomasso Noccioli. O data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků bude Lukáš Porš.

Königovi se také podařilo splnit zásadní požadavek, aby si urychleně našel studium na vysoké škole. V minulém roce totiž svému manažerovi zamlčel, že dal vzdělávání košem. „Miloš je ostrý manažer a vím, že to se mnou myslí dobře. Trochu mě překvapilo, jak si trval na svém. Beru také v potaz, že to ode mě nebylo fér, když jsem mu to zamlčel,“ kál se teprve dvacetiletý motorkář.

„Musím se polepšit. Teď se budu snažit pilně studovat a dobře závodit,“ slíbil König, který nastoupil na dálkové studium Newton University. „Za pomoc děkuji Milošově manželce. Doslova mi zachránila sezonu,“ culil se.

König je zároveň nadšený jak z pokračovaní v elitním motorkářském šampionátu, tak i ze změn v týmu. „Je to skvělé. Nového technického ředitele pamatuju z kategorie do 300 ccm,“ vykládal. „S českými mechaniky mám parádní vztah, znám se s nimi od malička. Atmosféra v týmu je úplně jiná a mám z toho radost,“ líčil König, který v minulé sezoně v MS superbiků vybojoval tři body a povedlo se mu dokončit všechny hlavní závody.

„Na začátku minulé sezony ztrácel na špičku minutu a půl, ale ke konci roku už jen čtyřicet vteřin. Začal předjíždět velká jména a byl bych rád, kdyby i letos ukázal progres,“ vzal si slovo manažer. „Zlepšit ale musí brzdění, průjezdy, výjezdy i komunikaci se šéfmechanikem. Věřím, že to zvládne,“ prohlásil Miloš Čihák, z týmu CEO Moviso Racing, který podporuje mladé jezdce.

Dlouhé vyjednávání o smlouvě

König má za sebou úvod přípravy v domácích podmínkách. „Chodil jsem do Balance Club Brumlovka, kde pravidelně cvičím, a také k panu Hejníkovi, s nímž pracujeme na zlepšení a zrychlení reflexů. Často jsem kvůli běhaní využíval halu ve sportovním centru Olymp a kryokomoru k regeneraci,“ vyprávěl.

Momentálně už ale pražský rodák testuje v Jerezu. V pauze o něj měli zájem i v jiných týmech, ale Oliver König roční smlouvu podepsal s Orelac Racing Movisio.

„Podmínky jsme vyjednávali poměrně dlouho, ale od začátku bylo jasné, že chceme, aby Oliver pokračoval v dosavadní stáji. Chtěli jsme to však posunout dál, proto to tak trvalo. Musím vedení Orelac Racing poděkovat a doufám, že se nám sezona povede,“ dodal Čihák.