Touží se o víkendu předvést. V Mostě bude moct spolehnout na fanouškovskou podporu, v hledišti budou jeho blízcí. Druhá sezona mistrovství světa superbiků se pro Olivera Königa nevyvíjí podle jeho představ. Ještě nedosáhl na mistrovský bod. Stejně na tom byl i před rokem, umístění do patnáctého místa přišla až v závěru šampionátu.

Oliver König pózoval s Karolínou Holcovou | Foto: Se svolením FTV Prima

Před časem jednadvacetiletý motocyklista zažil novou zkušenost - s modelkou Karolínou Holcovou se na střeše domu v centru Prahy fotil pro pánský časopis. Podle vlastních slov ho to ale vůbec nebavilo.

„Kdybych se tím měl živit, tak skočím z Nuseláku. Raději budu potit krev při tréninku,“ přiznal závodník týmu Orelac Racing Movisio při předstartovním setkání s médii.

Jaké to je pro vás závodit na domácím okruhu?

V Mostě jsem najezdil víc kilometrů než na všech jiných tratích. Mám určitou výhodu ve znalosti trati. Ovšem tím, že se tam jely superbiky už dvakrát, tak všechny týmy mají data a nejlepší jezdci světa jezdci dobré informace. Pomyslná výhoda se pomalu vytrácí.

Podmol byl na Baja555 druhý. Ujel jsem tři sta kilometrů bez přední brzdy, říká

Můžete charakterizovat mosteckou trať?

Je ohromně členitá a zábavná. Jsou tam rychlé i pomalé zatáčky, nějaké převýšení i úseky na srdíčko. Není to jen pořád dokola. Za mě je to jeden z nejkrásnějších okruhů v šampionátu. Na závody se těším. Budu se snažit, abych odvedl maximální výkon.

Domácí závody obvykle přinášejí větší zájem fanoušků a médií. Cítíte zvýšený tlak?

Kdybych bojoval o pódium, tak by se o něčem takovém dalo hovořit. Když jsem ale na nule, tak nemám, co ztratit. Žádný tlak neregistruju. (usmívá se)

V dosavadním průběhu sezony čekal tým dlouho na komponenty pro vaši kawasaki, později přišlo zranění. Nebylo té nepohody až moc?

Když místo slíbeného nového materiálu přijde kulový, tak to zamrzí a naštve… Přes zimu jsem makal a dělal všechno pro to, abych byl co nejlíp připravený. Tohle se prostě těžko kouše… Kvůli zpřetrhaným vazům v kotníku jsem musel vynechat jeden závod, ale zraněná noha mi už na motorce nevadí. Sice nemohu běhat a musím si na kotník dávat bacha, ale nemohu se na to vymlouvat.

Přesto by bylo fajn, kdybyste fanoušky potěšil nějakými body…

Doufejme, že se mi doma podaří první letošní body vybojovat. Zatím byly vzdálené. Přál bych si to i kvůli manažerovi Miloši Čihákovi, který by si to zasloužil ze všech nejvíc. (usmívá se)

Sportu se může věnovat díky své ženě. Zařídí všechno, pochvaluje si Michek

Jak se vám líbí snímky se spoře oděnou modelkou?

Snad se povedly hezké fotky… Bylo to asi odvážné, ale moc jsem se s tím neztotožňoval. Dělal jsem to, co mi řekli a o zbytek jsem se nestaral. Není to moje parketa. Neříkám, že to je nutné zlo, ale patří to k mé práci. A tak jsem k tomu přistupoval.

Bral jste to jako novou zkušenost?

Nebylo to pro mě nic příjemného, jelikož se fotilo poměrně krátce po zranění kotníku. V té době jsem ještě chodil o berlích a měl nohu nateklou jak prase…

Zaregistroval jste fotky nějaké ohlasy?

Volala mi babička, že v televizi viděla reportáž z focení. Docela mě chválila, a tak to snad bylo dobrý. (usmívá se)

Máte nějaký předstartovní rituál, jako že třeba děláte pokaždé všechno stejně?

Všechno si nandavám pravou rukou a po celý víkend mám na sobě jedny trenky a ponožky. (směje se)