Zbývají poslední hodiny. V pátek odstartuje na Autodromu v Mostě mistrovství světa superbiků a Česko bude mít zastoupení v každé kategorii. V hlavní roli se v královské kubatuře představí Oliver König, ale fanoušky bude také zajímat, jak si povedou Ondřej Vostatek, startující na divokou kartu ve třídě WorldSSP, a Petr Svoboda, který je stále ve hře o titul mistra světa ve WorldSSP300.

České naděje pro mostecký víkend (zleva) - Petr Svoboda (WorldSSP300), Oliver König (WorldSBK) a Ondřej Vostatek (WorldSSP). | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Maximem pro Olivera Königa bylo letos šestnácté místo v Nizozemsku. Výsledek chce na své oblíbené domácí trati v Mostě překonat.

„Věřím, že mám šanci bodovat na každém okruhu. Kdyby se mi to povedlo v Mostě, bylo by to skvělé,“ prohlásil závodník týmu Orelac Racing Movisio, který v nejvyšší kategorii závodí druhý rokem, nejlépe dojel loni čtrnáctý a v MS zatím vybojoval tři body.

V elitní třídě vládne úřadující šampion Alváro Bautista ze Španělka před Turkem Toprakem Razgatlioglem. Vidět je také zkušený Brit Jonathan Rea nebo enkláva Italů včele s Andreou Locatellim. Jednou ze zajímavostí víkendu bude jubilejní 400. start, na který se v neděli postaví právě Rea. Stane se tak prvním jezdcem šampionátu, který dosáhne tohoto pozoruhodného milníku.

„V superbicích panuje rodinná atmosféra. Není to tak vyhrocené jako v jiných šampionátech. Když se například v Anglii konal brífink jezdců, všichni jsme se tam spolu bavili,“ vyprávěl König, podle nějž vládně příjemná nálada i ve stáji Orelac Racing Movisio.

Königova kawasaki dostane jiný motor

Od letošní sezony pomáhají rodákovi z Prahy mechanici Michal Kněžínek a Lukáš Porš. „Zapadli skvěle. I když je to pro nás celkem těžký rok, tak mě neustále podporují a drží nad vodou,“ pochvaloval si jednadvacetiletý motocyklista, jemuž z pozice rider coache pomáhá také Ondřej Ježek.

Bývalý účastník MS superbiků nastoupil do týmu od od třetího závodu v Nizozemsku. „V porovnáním se začátkem sezony jsem u Olivera viděl velký posun. Následně v Barceloně to bylo ještě lepší, ale bohužel se tam nepříjemně zranil,“ říkal Ježek, podle nějž má König velký potenciál. „Věřím, že ještě nenašel svou hranu. Pracujeme na zlepšení jezdeckého projevu, hlavně na výjezdech ze zatáček a na prvních kolech závodu, kde by mohl být rychlejší.“

Jezdcův manažer Miloš Čihák prozradil, že Königova kawasaki dostane na mostecké závody jiný motor. „Respektive složený ze dvou nových, které bohužel v Imole odešly. Pod dohledem techniků ze světového šampionátu se z nich poskládá jeden,“ vysvětlil.

Padne divácký rekord?

Mistrovství světa superbiků se na severočeském okruhu letos pojede už potřetí. Mostečtí organizátoři doufají, že překonají divácký rekord z loňska, který představoval bezmála 40 tisíc návštěvníků.

„Autodrom Most má příjem jen ze vstupného a tak věříme, že čeští fanoušci přijedou podpořit nejen naše jezdce, ale i nás jako okruh, abychom v tradici pořádání mistrovství světa mohli pokračovat,“ uvedl předseda představenstva Autodromu Most Josef Zajíček.

Program v Mostě začíná pátečními tréninky, o víkendu jsou pak na programu závody vždy od 14.00.