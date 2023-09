Po pětitýdenní přestávce se o víkendu znovu rozjíždí šampionát superbiků a Oliver König plánuje do druhé části sezony vstoupit s novou energií. Po domácí akci v Mostě, která mu nevyšla podle představ, si odpočinul a zároveň tvrdě trénoval. Jedinému českému jezdci v elitní motocyklové třídě radil také Andy Ibbott, který dříve spolupracoval například s Valentinem Rossim.

Oliver König vstupuje do druhé části superbikové sezony s novou energi | Foto: se svolením Orelac Racing Movisio

„Musel jsem před ním jezdit po okruhu na čtvrtý rychlostní stupeň bez brzd, rozebírali jsme různé detaily. Určitě mi jeho rady v rámci zlepšování jezdeckého stylu pomohou,“ říkal Oliver König.

Trénink na motokrosu, ale také domácí šampionát flat-tracku. Takhle aktivně „odpočíval“ Oliver König v letní pauze. „Třeba v domácím šampionátu jsem měl vysoké ambice, ale když jsem viděl startovní listinu, chtěl jsem hlavně dojet ve zdraví. Nakonec mi mezi jezdci flat-tracku sházel pouze jeden metr od čtvrtého místa a dojel jsem šestý. Líbí se mi ta parta kolem tohoto sportu,“ popsal König, který se v letních dnech proháněl také na silniční motorce.

V Brně absolvoval jezdec týmu Orelac Racing Movisio soustředění s Leandrem Mercadem nebo s Karlou Hanikou. A dva dny jezdil pod dohledem Andy Ibbotta, který v minulosti provozoval vlastní superbikovou školu. Setkání umožnil jezdcův manažer Miloš Čihák.

„Moc mu za to děkuji, bylo to přínosné. Dalo mi to hodně a jsem zvědavý, jak nabrané zkušenosti přehodím na závodní trati. Na okruh ve Francii jsem skvěle připravený,“ dodal König, kterému rovněž na zlepšení jezdeckého stylu pomáhá bývalý účastník MS superbiků Ondřej Ježek.

Chce jezdit bez stresu

Do konce sezony zbývají ještě čtyři závodní víkendy a König v nich chce zabojovat o co největší porci bodů. Doposud nemá žádný. „Výsledky v první části sezony nejsou podle mých představ, to je jasné. V pauze jsem si ale vyčistil hlavu a ve Francii se zaměřím na to, abych měl radost z jízdy a rychlostně se posunul. Pojedu bez stresu,“ doplnil König bojující na závodní kawasaki.

V týdnu se navíc seznámil s rozvrhem na vysoké škole, kde studuje. „Chci moc poděkovat Newton University, že mi vyšli vstříc a že mohu nadále studovat a jezdit na motorkách.“