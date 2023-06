Takhle si to určitě nepředstavoval. Do světa se ale musí pustit i špatné zprávy… Oliver König kvůli zranění nezvládne v italském Misanu víkendový program mistrovství světa superbiků.

Oliver König | Foto: Orelac Racing Movisio / Václav Duška

Jednadvacetiletý jezdec týmu Orelac Racing Movisio má totiž natržené vazy a těžké zhmoždění levého kotníku, které si přivodil už před měsícem při poslední zastávce šampionátu v Barceloně. A léčba pokračuje pomalu.

„Oliverova noha stále nefunguje, jak by bylo potřeba. Nebyl by na motorce stoprocentní. Snažíme se o to, aby všechno co nejdřív doléčil. Určitě by měl za měsíc jet v britském Donington Parku,“ prohlásil jezdcův manažer Miloš Čihák.

Má ortézu a chodí o berlích

V Barceloně ho ve druhém okruhu postihl highsider. Po pádu odkulhal z tratě, první závod nedokončil a do druhého kvůli nateklému kotníku nenastoupil. Noha se mu nevyšla do boty. Kontrola v Praze odhalila natržené vazy a těžké pohmoždění.

Jediný český zástupce v elitní motocyklové kategorii má na levačce stále ortézu, chodí o berlích a pravidelně dochází na rehabilitace a kontroly. Do toho se v rámci možností a pokynů lékaře snaží trénovat vršek těla. „Na konci července čeká Olivera závod v Mostě, kde chceme zaútočit na nejlepší výsledky v sezoně,“ vysvětlil Čihák.

König startuje v MS superbiků druhým rokem. V letošní sezoně je jeho maximem 16. místo ve druhém závodě v Nizozemsku.