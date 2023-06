Konečně. Po pěti týdnech mohl odhodit berle a postavit se na start šampionátu superbiků. Motocyklový závodník Oliver König bude od pátku jezdit v britském Donington Parku a usilovat o první letošní bod.

Oliver König | Foto: se svolením Orelac Racing Movisio

„Noha mě pořád trochu bolí, kotník je oteklý. Podle doktorů to chce ještě nějaký čas, ale jsem schopný jezdit,“ prohlásil jediný český účastník mistrovství světa superbiků Oliver König.

Posledně v Itálii musel jezdec týmu Orelac Racing Movisio závodní program zcela vynechat. To v Británii pojede na motorce s novým rámem a motorem.

König s podvrtnutým koníkem odkulhal z tratě. Motorka mě vypálila na Mars, říká

Následky po krkolomném pádu v Barceloně byly horší než čekal. V květnu si Oliver König po highsideru narazil kotník a potrhal vazy. Berle zahodil až po několika týdnech.

Oblíbená trať a nový asfalt

„Pořád nemám v kotníku stoprocentní hybnost. Musel jsem trénovat hlavně vršek těla. Když jsem znovu mohl nasednout na motorku, byl jsem z toho hotový. Už je ale všechno optimální,“ líčil pražský rodák, který se do Donington parku hodně těšil. „Je to má oblíbená trať. Navíc letos se pojede na novém asfaltu.“

Do minulého závodu kvůli léčbě pochroumaného kloubu raději nezasáhl. „Samozřejmě to pro mě bylo těžké. Chtěl jsem týmu pomoct, ale sledoval jsem všechno doma,“ pokračoval jednadvacetiletý König, který se už mohl zapojit do tréninku.

Podívejte se na pád Olivera Königa v Barceloně:

Zdroj: Orelac Racing Movisio / Václav Duška

Hodně času trávil na menších okruzích. Buď jezdil na třístovce nebo motardu. Absolvoval i týmové testování na své závodní kawasaki. „Připravoval jsem se takhle díky Filipu Fejglovi. Hodně mi to pomohlo. Vím, že jsem schopný závody kvalitně odjet.“

V Británii bude mít na motocyklu k dispozici technické novinky. Konkrétně nový rám a hlavně motor, který v minulém závodě v Itálii zajížděl náhradník Luca Vital. „Chtěl bych se s ním dostat k prvnímu letošnímu bodu,“ vyhlásil König, který má za sebou úvodní rok na vysoké škole Newton University.

Koncem července přijde na řadu Most

„Mám tak čistou a prázdnou hlavu… Kdybych si to nepokazil matematikou, tak jsem dostal lepší průměr než na základce. Ve třetím semestru to ale bude těžší,“ hodnotil s úsměvem König, jehož za studijní výkony pochválil i jeho manažer Miloš Čihák. V minulosti přitom bylo právě vzdělávání zdrojem sváru.

Napravený rebel. Nejraději bych vyhrával, ale musím být nohama na zemi, ví König

„Jsem z něj nadšený… a teď se těším, jak bude tahat. Čekám, že to zvládne, i když to s tím kotníkem nebude mít jednoduché. Bude to dlouhé a na britské trati to není moc o odpočinku. Jinak očekávám další progres,“ prohlásil Čihák.

Měsíc po závodním programu v Donington Parku bude následovat jeden z vrcholů sezony. Koncem července se superbiková elita přesune na severočeský okruh do Mostu. A tam Olivera poženou tisíce fanoušků.