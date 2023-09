Útoky na bodované příčky dál nevycházejí. Český motocyklový závodník Oliver König dokončil ve Španělsku sobotní závod mistrovství světa superbiků na 22. místě, v neděli si o příčku polepšil.

Oliver König | Foto: se svolením Orelac Racing Movisio

„Zatím to neprobíhá tak, jak jsme chtěli. Musím lépe využívat potenciál nové pneumatiky, poladit motorku a vylepšit mé jezdecké nedostatky. Fyzicky jsem na tom dobře, chci dál bojovat,“ vyhlásil jezdec týmu Orelac Racing Movisio.

Oliver König letos nemá na svém kontě ani jeden mistrovský bod. Jezdec na kawasaki však o něj ve velmi těžké konkurenci stále usiluje. Třeba úvodní momenty prvního závodu v Aragonii byly nadějné - König se držel ve skupince s několika jezdci.

„Bohužel v dalším průběhu jsem s nimi ztratil kontakt a zůstal osamocen. Až mě dojel italský jezdec na divokou kartu Gabriele Ruiu,“ doplnil König, který si před ním po většinu závodu držel náskok. Až v jedenáctém kole ho zkušený závodník na BMW předjel.

Špatně nevypadal ani úvod nědělního závodu. V prvním kole dokázal předjet Španěla Isaaca Viñalese. „Jenže jsem udělal chybu a pak už jsem nebyl schopný držet se tempa soupeřů. Jsem však dál odhodlaný pracovat na tom, abych nechyboval. To je to jediné, co mohu ovlivnit,“ vysvětlil König.

Jediný český závodník v MS superbiků má před sebou jen krátkou pauzu - už v pátek nastoupí do tréninků v Portugalsku. A cíle jsou jasné: postupně pracovat na jezdeckém růstu a pokusit se zlepšit také technický stav závodního stroje.

„Budeme bojovat až do konce, abychom zlomili nepříznivou situaci. Věřím, že k tomu v posledních závodech sezony dojde,“ dodal.