Velká radost panuje v týmu CZech Samurais. Nejlepší českou posádkou v kategorii Klasik totiž byli Ondřej Martinec a Gabriel Zubor, kteří s vozem Toyota Land Cruiser obsadili 37. místo. Druhá posádka stáje ve složení Ollie Roučková, Jiří Kopřiva obsadila s autem Suzuki Samurai celkově 51. místo, ale navíc obsadila bronzovou příčku v podkategorii HO.

Macík o druhém místu na Dakaru: Po jedenácti letech je to pro mě zadostiučinění

„Jsme v cíli. Byl to hodně náročný a těžký Dakar. Potrápilo nás počasí – bylo hnusně, bláto, zima, déšť… Spali jsme ve vodě, kolikrát jsme se probudili na mokrých matracích a dost často nám byla zima. Na začátku soutěže jsme se potýkali s technickými problémy, ale naštěstí se Jirka - co by nováček v roli navigátora - brzy zorientoval. Zaučil se a začali jsme se pohybovat rychleji,“ líčila v cíli Ollie Roučková.

Doma všem osobně poděkujeme

„Závodilo se mi dobře, líbila se mi jízda v dešti, v kamenech i písku. Když se jedna etapa nepovedla, netrucovala jsem a naopak jsme se v další posunuli dopředu. Bojovali jsme o každý bodík, centimetr, metr… Nevzdali jsme to a povedlo se. Jsem šťastná, spokojená, že jsme na bedně,“ culila se.

A o třetímu místu v „nejpomalejší“ kategorii Klasik HO ještě prohlásila, že je to obrovský úspěch. „Pro celý tým, naše rodiny, sponzory. Placku dovezeme domů a všem osobně poděkujeme.“

VIDEO: Prokop vyrovnal české maximum na Dakaru. První šestka je úžasná, řekl

Na startu byli i další Češi. O pozici před Martincem skončila Tatra řízená Slovákem Radovanem Kazarkou, jehož navigátorem byl dakarský nestor Josef Kalina. Jediným Čechem, který ale dokázal bojovat o přední etapová umístění, byl Ondřej Klymčiw. Osmkrát se dokázal prosadit do desítky a vyhrál pátou etapu.