Téměř 5000 kilometrů rychlostních zkoušek bude rozděleno do čtrnácti etap. Organizátoři proklamují, že většina tras bude nových, a posádky se podívají do nekonečných dun oblasti zvané Empty Quarter (Pustá končina), která se nachází na jihu Saudské Arábie.

„Bude to hodně zajímavé. V únoru jsme poblíž těchto končin jeli Abu Dhabi Desert Challenge. Je těžké si na takovou trasu zvyknout. Občas jsem měl pocit, že bych potřeboval kinedryl. Terén je nahoru dolu, nekonečné duny, nekonečný písek,” zavzpomínal Martin Michek.

Michek je už zkušený závodník

Jako nejlepší český motorkář maratonských soutěží posledních let už není brán za nováčka. Tři Dakary, starty v Maroku, Tunisu, Abu Dhabi nebo Dubaji z něj dělají zkušeného závodníka. „Mám toho za sebou už dost. Přesto je Dakar tak jedinečný, že se na něj připravuji stejně tvrdě, jako na ty předchozí,“ prohlásil.

Michek se kvůli termínové kolizi nemohl před měsícem zúčastnit Rallye du Maroc, která je ideální přípravou. Navzdory tomu se ještě v prosinci chystá v poušti trénovat. „Rádi bychom vyrazili buď do Tunisu, nebo do Dubaje. Uvidíme, jaké budou možnosti, ale před Dakarem jsme už takto jezdili a pomohlo mi to,” poznamenal.

Z Maroka se nedávno vrátil jeho týmový kolega Milan Engel. Připsal si tam nejen slibný výsledek, kdy v nejtvrdší konkurenci obsadil 24. místo, ale najel i spoustu kilometrů. Loni se v Maroku po těžkém pádu zranil, což ho zbrzdilo v přípravě. Letos se karambolu snažil vyhnout. Jenže si smůlu vybral i letos. Při tréninku si nepříjemně zlomil ruku.

„Bolela mě, ale už se to lepší. V přípravě do toho dám maximum, abych byl na závod stoprocentní. Bude to těžké a dlouhé,” upozornil Engel, který loni skončil druhý v drsné kategorii Original by Motul. V ní se motocyklisté musí obejít bez mechanika a zázemí týmu a spoléhat jen na sebe. Pro následující ročník ale pojede opět s týmovou podporou.

Každý má jinou přednost

„Původně jsem tam byl zase přihlášený, ale bylo mi řečeno, že jsem na Original by Motul moc rychlý a přeřadili mě. Stejně dopadli asi i čtyři další přední jezdci z minulého ročníku. Mrzí mě to. Poslední dobou se v této kategorii scházela kvalitní konkurence a tak ji jsem chtěl vyhrát,” říkal zklamaně Engel.

„Během tréninku s Martinem se snažím chytit jeho rychlost. Tu má větší. Mojí doménou je zase navigace a jsem trochu šetrnější k technice,” zmínil rozdíl v přednostech obou jezdců. Ještě před startem v Saúdské Arábii čeká oba jezdce Orion-Moto Racing Group zimní testování v poušti. Odlet do Yambu je naplánovaný na 27. prosince.

„Bude to náš desátý rok na Dakaru a k tomuto výročí jsme si nadělili nový design. Vyrazíme s novým partnerem, kterým se stal Big Shock! Na spolupráci se všichni moc těšíme a doufám, že opět přivezeme nějaký pěkný výsledek,” přál si manažer týmu, Ervín Krajčovič.