Motorkářský tým Orion-Moto Racing Group v tradiční modrožluté kombinaci výrazně rozšířil jezdeckou sestavu. Po boku osvědčených matadorů Martina Michka a Milana Engela se lednové Rallye Dakar v Saúdské Arábii účastní i český mistr v královské motokrosové třídě MX1 Dušan Drdaj, domácí šampion offroad maratonů Martin Prokeš a Jaromír Romančík, bronzový medailista ze Šestidenní a mistr ČR v motokrosu i enduru.

Tým Orion-MRG rozšířil svou sestavu | Foto: Orion-MRG

„O rozšíření týmu jsme uvažovali delší dobu, ale sehnat jezdce na Dakar není nic snadného. Hledání trvalo dva roky a teď se trojice nováčků představí vedle ostřílených jezdců,“ vzal si slovo týmový boss Orion-MRG Ervín Krajčovič.

Vyšší počet závodníků však přináší víc starostí. „Je to náročnější logisticky, všechno jsme museli navýšit. Vezeme mraky pneumatik, ale jsme rádi, že jsme zvládli zvětšené nároky a jsme dobře připravení,“ pochvaloval si. „Je to pro nás výzva a správný krok do budoucna. Od nováčků očekávám zodpovědnost a dojetí do cíle.“

Chtějí pěkné výsledky a potěšit fanoušky

Martina Michka rozšíření týmu potěšilo. „Bude to zpestření. Doufám, že si užijeme víc srandy. Romančíka jsem poznal jako sportovního soka v motokrosu. Dokáže se pořádně kousnout. Drdaj je rychlý motokrosový jezdec a Prokeš zase expert na vytrvalostní soutěže,“ charakterizoval své parťáky.

Milan Engel oslaví v lednu kulaté jubileum. Na start se postaví podesáté. „Vždycky je těžké se optimálně připravit, ale mám v tomto směru dost zkušeností, a tak si myslím, že je všechno tak, jak má. Doufám, že mě nezradí technika a dojedu na dobrém místě,“ sdělil jezdec, jehož dakarským maximem je patnáctá příčka.

To Michek dojel nejlépe desátý a naposledy jedenáctý. „Konkurence nespí, ale vždycky chci potrápit tovární jezdce. Nebude vůbec snadné, ale v novém stájovém složení se o to pokusím. Při startu se nám zatmí v hlavě a jedeme, co to dá,“ usmíval se.

Podle Krajčoviče odjede do Saúdské Arábie bezva parta. „Budeme závodit tak, abychom přivezli pěkné výsledky a potěšili fanoušky. Máme v sestavě pět dravců, ale tým se skládá z patnácti lidí. Každý je důležitý,“ poznamenal.

Jako trénink posloužila cesta s přítelkyní k moři

„Martin opět bude chtít v dunách prokazovat rychlost a bojovnost. Očekávám od něj atak patnáctky. Milan je velice zkušeným jezdcem a rádi bychom ho viděli kolem pětadvacátého místa,“ přemítal Krajčovič.

Z nováčků nemá s dálkovými soutěžemi příliš zkušeností Drdaj. „Před kvalifikací v Maroku byla moje nejdelší jízda na motorce 45 minut. Ani na silnici jsem s motorkou nejezdil, ale těším se hodně, Dakar je pro mě obrovskou motivací a splněným snem. Chci se hlavně učit,“ přiznal jezdec, který se netěší na dlouhé stokilometrové přejezdy.

S těmi by naopak neměl mít problémy Prokeš, který v létě vyrazil s přítelkyní na motorce do Chorvatska. „I proto, abych si zvykl na kilometrové porce. Bude to však jiné. Při offroad maratonech jezdíme dvě až čtyři hodiny, ale na Dakaru budeme na motorce sedět skoro celý den,“ porovnával.

Romančíka v Maroku vytrestala velbloudí tráva

Nejostřílenější se z noviců jeví Romančík. Jezdil motokros v Kanadě a USA, byl i členem reprezentačního týmu na ‚motocyklové olympiádě‘. „Dakar jsem měl v hlavě opravdu dlouho, ale čekal jsem, až na to budu mít zejména po psychické stránce,“ svěřil se domácí šampion v enduru.

„V Maroku mě vytrestalo přehlédnutí velbloudí trávy. Měl jsem štěstí, že jsem se po pádu vůbec dostal do cíle,“ pokračoval. „Třeba Šestidenní byla z mého pohledu fyzicky náročnější, ale dálková rallye v Maroku mě zase mnohem víc psychicky vysála. Bude potřeba se stále soustředit a rozumět si s navigací.“

Nadcházející pouštní maraton posádky pořádně prověří už v první polovině. Hned třetí etapa se totiž nazývá osmačtyřicetihodinová a každý účastník si určí, jakou část z 584 kilometrů dlouhé trasy absolvuje první nebo druhý den. „Říká se, že půjde o nejnáročnější ročník za posledních pět let. Tak uvidíme,“ dodal Michek.