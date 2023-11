Je dakarským matadorem, ale svým způsobem i nováčkem. Starostí Tomáše Ouředníčka a navigátora Davida Křípala, kteří budou účastníky 46. ročníku Rallye Dakar, je nyní přeprava speciálu Toyota Hilux GR T1+ do barcelonského přístavu, odkud bude s technikou dalších posádek převezený do dějiště nejtěžší motoristické soutěže v Saúdské Arábii.

Tomáš Ouředníček a navigátor David Křípal ve společnosti mistra světa v rallye Kalleho Rovanperä | Foto: Toyota Gazoo Racing Czech

Česká dvojice se na lednovém Dakaru objeví poprvé v barvách týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Podle Ouředníčka se bude jednat teprve první etapu projektu koncepční spolupráce českého týmu a Toyoty, který je naplánován na pět let.

„Víme, že nemůžeme hned vítězit. Letos budeme mít poprvé k dispozici skutečně špičkové zázemí a tohle auto je natolik konstrukčně geniální, že není vyloučeno vůbec nic,“ líčí pilot.

Čtyři sta koní pod kapotou

Rallye Dakar začne netradičně až 5. ledna. Celkem čítá téměř osm tisíc kilometrů a z toho je 4727 km měřených testů rozděleno do tuctu etap.

Osminásobný účastník nejnáročnějšího pouštního maratonu je prvním českým pilotem dálkových rallye, který pojede pod lokální značkou Toyota Gazoo Racing Czech, a od 5. ledna se tak v elitní kategorii ocitne v nezvyklé roli nováčků.

Tomáš Ouředníček se Dakaru a dalších vytrvalostních rallye účastní pravidelně od roku 2008. Vybojoval sedm dakarských medailí a společně s navigátorem Davidem Křípalem vyhrál největší africký podnik Morocco Desert Challenge.

Na fotce s mistrem světa

Nadupaná Toyota Hilux GR T1+, jejíž základem je uprostřed umístěný pětilitrový motor V8 z Lexusu o výkonu 400 koní, má pohon 4x4 a speciálně odladěný plně nastavitelný podvozek s nezávislým zavěšením kol a rovnoměrným rozložením hmotnosti, což dává vozu velkou stabilitu v terénu.

Nový speciál, který je koncepčně shodný s vítězným strojem Maročana Nassera Al-Attiyaha z letošního Dakaru, si první ostrý test odbyl v červenci na podniku světového poháru Baja Espaňa Aragon. V nebývale silné konkurenci získal tým Toyota Gazoo Racing Czech šestnáctou příčku, a hlavně cenné zkušenosti.

Českým fanouškům se Toyota Hilux GR T1+ představila před měsícem při exhibici na superspeciálce ve Velké Chuchli v rámci nedávné Středoevropské rallye. Na závodišti došlo i k setkání s továrními jezdci Toyoty a při této příležitosti vznikla fotografie mistra světa Kalleho Rovanperä z Finska s Tomášem Ouředníčkem a Davidem Křípalem.

Všechny limity ještě ani neznají

„Auto funguje fantasticky. Byli jsme překvapeni, jaké jsou jeho možnosti. Je to úžasný vůz a všechny jeho limity vlastně ještě ani neznáme,“ přiznává pilot s tím, že španělská soutěž byla nakonec jediná ze série SP, do nějž se tým Toyota Gazoo Racing Czech měl možnost přihlásit. Příprava auta byla totiž tak náročná, že by toho stáj víc nezvládla.

Zatímco převážná část aut v barvách stáje Toyota Gazoo Racing bude mít na Dakaru přeplňované motory, pod kapotou vozu české posádky zůstává prověřený atmosférický pětilitrový osmiválec.

„Ukazuje se, že mít nejnovější motor s turbodmychadlem je na vytrvalostních soutěžích výhodnější. My jsme však pro první start na Dakaru v tomto autě vsadili na jistotu. Na atmosférický motor jsme zvyklí a nyní již na tak zásadní změnu nebyl prostor,“ dodává Ouředníček.