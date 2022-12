Taťka Michek proti fabrickým jezdcům. Chci, aby byla vidět česká vlajka, přál si

Za roky vystřídal několik stájí, tentokrát bude hájit barvy vlastního SP moto Bohemia racing teamu. „Funguje už od roku 2000 a každý rok jsem se v něm připravoval, ať už jsem byl členem jakéhokoliv týmu. Teď jsme akorát na svá bedra přebrali všechno papírování. Pro mě je strašně velkým štěstím naplnění rozpočtu, jelikož jsem sehnal generálního partnera,“ chlubí se liberecký jezdec.

Dakar si nikdo nejede užít

Oporu bude mít v týmu MM Technology. „Brácha Martin je tam manažerem. Vezou mi pneumatiky a další věci, takže nebudu úplně sám. Třída Original by Motul je docela tvrdá záležitost a psychika tam hraje velkou roli. A když ji má člověk trochu rozhozenou, tak mu to může pokazit celej závod,“ vypráví.

Také se drží jedné zásady - nikdy dopředu neříká, co by chtěl zajet. „Nejedu na výlet na Kokořín, jak říkáme,“ usmívá se. „Pořád chci ale závodit a uspět ve třídě,“ pokračuje a přiznává, že kdyby se mu podařilo zopakovat výsledek z roku 2021, byl by maximálně spokojený.

Snaží se vyvracet zakořeněný názor. „Spousta lidí si myslí, že v naší kategorii jsou kluci, kteří jedou za dobrodružstvím. To ale není pravda. Jsou tam závodníci, kteří byli v absolutním pořadí do patnáctého místa. Nikdo si to nejede užít,“ kroutí hlavou Pabiška, který je známý tím, že na trati pomáhá kolegům v nesnázích, za což v minulosti získal už několik cen fair play.

Důležitá bude taktika

Podle sedmačtyřicetiletého motocyklisty bude potřeba jet s rozmyslem. „Myslím, že to nebude motokros a jízda na plný plyn od začátku do konce. Důležitá bude taktika. Asi zavzpomínáme na africké časy, kdy jsme do dne volna skoro nemuseli závodit. To ale říkám v uvozovkách.“

Zároveň doufá, že dokáže využít svou vytrvalost. „S ohledem na věk už nejsem nejrychlejší. Ale vždycky, když také rozhodovala vytrvalost, tak se mi dařilo,“ podotýká.