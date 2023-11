Někdejší elitní motocyklový jezdec Lukáš Pešek piplá české naděje včetně teprve dvanáctiletého Romana Durdise a šestnáctiletého Nikolase Gieslera, které čeká finále MiniGP ve Španělsku.

Lukáš Pešek rozvíjí talent mladých motorkářů. | Foto: se svolením Lukáše Peška

Mladí čeští závodníci tam budou moct na vlastní oči sledovat hvězdy MotoGP. Mládežnický závod se totiž jede v rámci posledního dílu mistrovství světa silničních motocyklů, který vyvrcholí ve Valencii v neděli 26. listopadu.

Durdis a Giesleri navíc nebudou při vrcholu mistrovství světa silničních motocyklů z Peškova týmu jediní. Bývalý úspěšný závodník, který v rámci MS dokázal vyhrát dvě velké ceny, připravuje také třináctiletého Maďara Lukácse Tamase.

Chce zaútočit na stupně vítězů

„Tři jezdci ve finále jsou skoro zázrak. Je to něco, co se už nikdy nemusí zopakovat. Jsem za to nesmírně šťastný,” radoval se sedmatřicetiletý Pešek před závodem, který se pojede v týdnu před zmíněnou Velkou cenou Valencie.

Jeho svěřenci tak dostanou možnost zažít atmosféru velkého závodu. „Je skvělé, že všechno organizuje promotérská společnost šampionátu Dorna. Závodníci tak dostanou helmu, kombinézu, motorku a všechno bude připraveno na klíč,” líčil rodák z Prahy.

Durdis, který pochází z Chomutova, už MiniGP jel. Loni byl v nižší kategorii osmý a i letos bude patřit mezi nejmladší jezdce. Usedne na stroj Ohvale GP-2 190, což je proti loňsku silnější motorka. „Chtěl bych zaútočit na stupně vítězů,” přál si mladíček, pro nějž bude výhodou znalost okruhu.

„Ten by měl být stejný i pro letošní závod, ale změny bývají časté, takže uvidíme až na místě. I kdyby byl okruh jiný, tak to bude pro všechny stejné,” pokračoval Pešek, který má na kontě 136 startů ve všech kubaturách MS.

Nabídka z Itálie potěšila

Pro Gieslera bude závod ve Valencii dosavadním vrcholem a pomyslným zakončením kariéry v MiniGP. „Doufám, že dojedu co nejlépe. Takový menší cíl je top 15.”

Díky úspěchům svých svěřenců se Pešek dostal do hledáčku vyspělých motorkářských zemí. „Oslovila mě italská federace, abych se jako trenér podílel na programu pro mladé jezdce. To je pro mě obrovská pocta,” těšilo Peška.

„Ovšem trénovat v Itálii by pro mě bylo problematické, jelikož času není nazbyt. Jsme ale v kontaktu a předáváme si poznatky. Díky tomu mám přehled a vím, že děláme dobrou práci. Italové trénují hodně podobně,” poznamenal.

Pro Peška je navíc velkou motivací postupně zlepšovat Durdise, který je v jeho očích možná největším talentem, jaký kdy v Česku jezdil. „Záměrně jsme ho znovu posunuli o rok výš, protože jsme ho chtěli vidět na větší motorce. Udělal obrovský pokrok v technice, jízdě a myslím, že se posunul i mentálně.”

Teprve dvanáctiletý talent, který jezdí na motorce od pěti let, sní o kariéře v MotoGP. „Ještě ho čeká dlouhá cesta, ale už teď se těším na příští rok. Pojede poprvé druhým rokem na stejné motorce a věřím, že naplno ukáže, co v něm vězí,” dodal Pešek, jenž se podílel i na růstu Olivera Königa, který poslední dvě sezony startoval v MS superbiků.