Engel podruhé zachraňoval parťáka, Prokop a Loprais stoupají vzhůru

Poté ale ztrácel na rychlé rozbité kamenité trati. „V neděli jsme na posledních osmi kilometrech ztratili pět minut, auto se na tom povrchu nedalo uřídit. Dnes jsme zkusili změnit nastavení a bohužel na špatnou stranu. Nešlo s tím jet rychleji,“ přiznal Prokop.

Kamiony drží tempo

Mezi kamiony opět kralovali ruští jezdci Kamazu, kteří obsadili první čtyři místa. Pátým místem se blýskl Chilan Ingacio Casale v barvách českého týmu Tatra Buggyra Racing, který už ale po dvou nedokončených etapách nemá šanci na dobrý výsledek.

Šestý dojel s pragovkou Loprais a dál drží výborné čtvrté místo. V závěru speciálky ale posádku v barvách Instaforex Loprais Teamu na okamžik opustilo, když necelých sedmdesát kilometrů před cílem došlo k defektu pravé zadní pneumatiky.

Srážka s autem? Plyn neuberu, slibuje Michek. V dalších dnech pojede na maximum

„Nejednalo se o průraz, ale spíš o separaci běhounu s následným bouchnutím,“ popisoval palubní mechanik Petr Pokora. „Potrhaná guma trochu poškodila blatník a bok vozu, ale to jsou úplné drobnosti. Jinak auto fungovalo po celý den perfektně.“

Hned za Lopraisem byl v cíli Martin Macík, který písečnou trať označil jako nejnáročnější speciálku letošního ročníku. „Byl to nářez. Prvních 200 km byly jen a jen duny občas přerušované kilometrovými přejezdy. A pak znova duny. I proto všem trvalo dojetí do cíle tak dlouho. Bylo to fakt náročné, ale jeli jsme palbu,“ líčil Macík.

Pilot sedlčanské stáje Big Shock! Racing se aktuálně posunul na deváté pozici. „Míjeli jsme nebezpečné trychtýře, často jsme si museli nadjíždět. Byla to docela riskantní jízda.“

Michek bojuje s bolestmi žeber

V soutěži motocyklů dojel sedmnáctý Martin Michek, jenž si polepšil na průběžnou 21. pozici. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group je opět nejlepším Čechem v kategorii místo Jana Brabce, který figuruje dvě příčky za ním. „Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku hodně dun. To mi úplně nesvědčilo, protože mě trápily komprese do žeber,“ přiznal Michek, který stále bojuje s následky havárie, která ho potkala v pátek v běžném provozu, kdy ho do svodidel odhodilo osobní auto. „Bolesti se ozvaly v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu.“

Fantastickou práci odvádí jeho týmový kolega Milan Engel. Umí si poradit snad se vším. V předchozích dvou etapách pomáhal Michkovi, když se svou motorkou ocitl v úzkých. V pondělí si musel opět poradit, když na padesátém kilometru malinko ohnul zadní kotouč.

Teroristický čin na Dakaru. Pod pedály byla bomba, rallye je v ohrožení

„Ťukalo mi to do pedálu a uvařil jsem kapalinu. Tím jsem vyřadil zadní brzy. Bohužel 200 kilometrů jsem musel jet bez nich,“ vyprávěl s klidem v hlase Engel, který dojel na 34. místě a stejnou příčku drží také v celkovém pořadí.

Tůma se kryl před střelbou kamenů

Mezi čtyřkolkami obsadil Zdeněk Tůma šesté místo a posouvá se na pátou pozici, jelikož po pondělku třetí Rus Alexandr Maximov neodstartoval. „To umístění je skvělé, ale zatím není co slavit. Ještě mě tady čeká spousta těžkých zkoušek. Zrovna dnes to bylo dost náročné,“ uvedl jezdec Barth Racing Teamu.

Na trati se hodně prášilo, což přineslo nepříjemný zážitek. „Nebylo nic vidět a občas jsem musel zastavit. Na jednom místě mě jedno auto nebezpečně minulo a jak řidič šlápl na plyn, tak mi dal spršku kamením. Bylo to, jako kdyby po mě ty kameny někdo střílel. Schoval jsem se za štít čtyřkolky, ale byly to pořádné rány,“ prohlásil.

Do cíle dojedeme, i kdybychom měli auto tlačit, hlásí z Dakaru Olga Lounová

V kategorii lehkých prototypů skončil Josef Macháček s navigátorem Pavlem Vyoralem sedmý a stejnou průběžnou pozici drží i celkově. Při hodnocení přišel ostřílený dakarský harcovník se zajímavou teorií. „Can-Am jede skvěle, Pavel funguje výtečně, jediným slabším kusem jsem já. Zítra pojedeme rychle a pomalu budeme zrychlovat,“ dodal se smíchem.