Tohle mohlo skončit těžkým zraněním nebo i pomníčkem u trati. Zděšení na motorkářské scéně způsobil úmyslný faul nizozemského jezdce Walida Khana při závodě IDM (Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft) na Red Bull Ringu. Cílem jeho útoku byl Čech Petr Svoboda. Soupeř natahoval ruku k jeho řídítkům, aby zmáčkl brzdu. K tomu naštěstí nedošlo.

Petr Svoboda během závodů v Mostě | Foto: se souhlasem Autodromu Most

Takový nápad se mohl zrodit snad jen v chorém mozku. Možná milimetry scházely k tomu, aby v cílové rovince rakouském okruhu došlo k tragédii.

To však nebylo všechno. O dvě kola později Khan o mladého Čecha v poli dalších motocyklů zavadil, což v rychlosti kolem 150 km/h skončilo pádem na tvrdý asfalt.

Svobodovi, který je účastníkem šampionátu Supersport 300 a koncem července závodil na okruhu v Mostě, se naštěstí po ataku šílence nic vážného nestalo. „Děsivá situace, která by v našem sportu neměla existovat. Jezdec KTM se mi snažil položit ruku na brzdu v místě, kde jsme všichni jeli ve skupině a blízko sebe. Za chvíli po tom děsivém okamžiku mě sestřelil,“ napsal na Instagramu.

Jezdci: Khan zaslouží trest

Pirát se pochopitelně dočkal odsouzení napříč jezdeckým spektrem, včetně českých hvězd silničního motocyklového sportu Filipa Salače a Olivera Königa. Prvně jmenovaný účastník MS silničních motocyklů v kubatuře Moto2 uvedl, že Nizozemce v minulosti zažil v juniorském šampionátu, a ví o něm, že mezi jezdci nemá dobrou pověst. Je pro jeho potrestání.

„Tohle se prostě ani v nižších třídách jako jsou třístovky nedělá. Maximálně se používají lokty… To bych ještě chápal. Tohle byl však souboj, kdy Walid místo toho, aby Petra odstrčil, po něm sáhl,“ říkal Deníku König.

„Z takových situací mohou vzniknout pěkně hnusné pády a těžká zranění. Těžko říct, kam jeho ruka směřovala, ale každopádně to bylo nesportovní. Jeho úmysl nechápu. Když to řeknu mírně, tak si vybral špatný způsob boje. Měl by být nějak potrestán, zasloužil by si to,“ dodal účastník MS superbiků.

Ředitelství dělá jako vy se nic nestalo

Nizozemský jezdec závodí i v rámci mistrovství světa superbiků v kategorii Supersport 300. Tedy ve stejném šampionátu, v němž Svoboda bojuje o titul. „Khan je nebezpečí pro všechny soupeře a jezdci se v tom shodují. Podle mě by vzhledem ke své minulosti a tomu, co předvedl o víkendu, už nikdy neměl mít závodní povolení,“ sdělil Deníku Ondřej Ježek, bývalý jezdec MS superbiků, jehož nadzvedla ještě jedna skutečnost.

Podivné na celé situaci je totiž fakt, že Khanovo odsouzeníhodné počínání zůstalo bez odezvy u pořádající IDM. „To, jak to ředitelství závodu přešlo, že se vlastně nic nestalo, je opravdu neslýchané,“ kroutil hlavou současný rider coach Olivera Königa. „Stál při mně anděl strážný, ale řekli, že to byl závodní incident. Možná by se však měli zamyslet, než vznikne víc podobných nebezpečných situací,“ varoval postižený jezdec s tím, že už nechce být součástí seriálu IDM.

Nebyla to nehoda, ale úmyslný čin, říká Šťovíček



K události na Red Bull Ringu pro Deník vyjádřil i Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.



„Tohle je určitě jedna z nejnebezpečnějších věcí, jakou může jezdec udělat. Je to takový starý trik a je to velice nebezpečné zejména v kategorii Supersport 300, kdy jede mnoho jezdců ve slipstreamu za sebou. Pokud jeden z nich upadne, ostatní nemají šanci se vyhnout. Jsou to situace, kdy dochází ke smrtelným úrazům. Ten Khan samozřejmě dobře věděl, co dělá, jaké to může mít následky a že může Svobodu zmrzačit, nebo zabít. Proto si myslím, že by to neměly řešit jen sportovní autority, ale mohly by se tím zabývat rakouské úřady a jezdce stíhat pro pokus o těžké ublížení na zdraví. To nebyla žádná nehoda, žádný racing incident, ale úmyslný čin, při vědomí následků, které mohou nastat. Je to trestuhodné a ten člověk by už nikdy neměl závodit.“