Po tři roky stále stejný obrázek - slovenský plochodrážní jezdec Martin Vaculík vítězí na Markétě ve finále Grand Prix České republiky. To samé se v historii podařilo jen Australanu Jasonu Crumpovi (2002-04) a Britovi Tai Woffindenovi (2013-15). Češi Jan Kvěch a Václav Milík skončili v sobotu večer v poli poražených.

I když bylo po dešti, bylo potřeba plochodrážní ovál pokropit | Video: Deník/Milan Novotný

„Tohle je něco neuvěřitelného. Naprostý sen. Vůbec nevím, co k tomu říct. Je to neskutečný pocit, strašný příval emocí. Cítím se v Praze vždycky jako doma,“ říkal po závodě slovenský hrdina, který ve finále dojel před Švédem Fredrikem Lindgrenem a úřadujícím šampionem Polákem Bartoszem Zmarzlikem. Čtvrtý byl další polský jezdec Dominik Kubera.

Čtyřiadvacet hodin před závodem propršelo. Až v sobotu odpoledne byly z dráhy odstraněny ochranné plachty. Proto byla zrušena kvalifikace a už bez deště se šlo rovnou na start. Pořadatelé se pak program velké ceny se pak snažili co nejvíc urychlit, aby se ze zamračené oblohy nad Prahou zase nespustily vodní přívaly.

Kvěch začal pádem

Kvěch nezačal dobře. Na konci první zatáčky úvodní jízdy skončil při souboji o druhé místo na škváře. Sice pak dojel do cíle, ale zůstal daleko od bodů. Příliš nezářil ani Milík, oba Češi měli pomalejší starty a spíš paběrkovali.

Ve vzájemném souboji ve dvacáté rozjížďce se Kvěch díky úspěšnému manévru dostal před kolegu, ale stačilo mu to jen na třetí místo. V celkovém pořadí pak zkušenější Milík jedoucí na divokou kartu skončil třináctý, stálý účastník letošního šampionátu Kvěch byl čtrnáctý.

Zdroj: Deník/Milan Novotný

„Pěkně jsem si zazávodil. Akorát mi to moc nejelo,“ přiznal Milík. „Pořád mám stejný problém. Chybí mi rychlost a kvůli tomu se nedokážu na danou chvíli pořádně soustředit. Nešly mi ani starty, takže mám na čem pracovat, abych se vrátil bývalé formy. Jeden start se mi celkem povedl a přivezl jsem druhé místo. Asi dělám něco blbě.“

Australan Max Fricke nahradil ve startovní poli zraněného krajana Jasona Doyleho. A náhradník to byl více než plnohodnotný. Ve třinácté jízdě s pomocí dalšího protinožce Jacka Holdera důrazně zabránili do té doby suverénnímu Zmarzlikovi ve čtvrtém vítězství.

Do finále se však australský rezervista nepodíval. Ani Lotyš Andžejs Lebeděvs kvůli tomu, že přetrhl startovací pásku a byl vyloučen. Probila se tam čtveřice Vaculík, Kubera, Zmarzlik a Lingren.

Hrála se hymna Nad Tatrou sa blýska

A slovenský jezdec ke smutku davům polských fanoušků odolal drtivému náporu čtyřnásobného mistra světa. Pak ho ještě předjel bojovník Lingren, ale Zmarzlik navýšil vedení v čele šampionátu. To vůbec neřešil čtyřiatřicetiletý Vaculík. Slavil nevídaný hattrick a nad vyprodaným břevnovským stadionem zněla známá píseň o tom, jak sa nad Tatrou blýska.

„Jsem šťastný. Miluju tenhle sport. Dráha mi seděla, byla opět výborná. Za každé pražské vítězství jsem moc vděčný. Každé bylo specifické a úžasné. Moc děkuji slovenským, českým i všem ostatním fanouškům, kteří stáli za mnou,“ líčil šťastný vítěz.

Kvěch se chce v plochodrážní špičce zabydlet. Nechci tam jen nakouknout, tvrdí

„V Grand Prix jezdí nejlepší závodníci. Porazit Freddieho a Bartka je vždycky těžké. Jsou naprostá extratřída. Udržet je za sebou bylo strašně náročné, ale ve finále jsem cítil z tribun obrovskou energii.“

Za rok by se mohl - v případě, že by na Markétě vyhrál počtvrté v řadě a v počtu triumfů předstihl Crumpa a Woffindena - stát pražskou legendou. „To je pravda. Je to výzva,“ usmál se. „Markéta je nádherný stadion. Mám na ní spoustu vzpomínek. Jednou za rok jsme sem jezdili s tátou na Grand Prix. Viděl jsem tady všechny idoly, bylo to úžasné.“