Po šestnácti letech nastoupí český motocyklista jako pravidelný účastník do mistrovství světa na krátké ploché dráze. Naposledy bojoval o světové body Lukáš Dryml v roce 2008. Jeho nástupcem je nyní Jan Kvěch, který se bude utkávat se světovou elitou v desetidílném šampionátu. Ten odstartuje v sobotu 27. dubna v Chorvatsku, ke čtvrté zastávce mistrovského seriálu dojde 1. června v Praze na Markétě.

Jana Kvěcha čekají letos bitvy s plochodrážním výkvětem | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Český mini tým se vypraví na Balkán se třemi novými motocykly, spoustou nezbytného materiálu a veškerým nářadím. „Všechno uvezeme v jedné dodávce i s posádkou, kterou tvoří ještě dva mechanici a manažer Filip Šitera,“ říkal Deníku dvaadvacetiletý Jan Kvěch.

Ten ve velkých cenách zatím startoval jen na divokou kartu - třikrát na Markétě a jednou dostal šanci v dánském Vojensu.

Do prvního startu zbývají desítky hodin, nepociťujete trému před vstupem do elitní plochodrážní společnosti?

Ale kdepak, jsem úplně v klidu. Všechno je před odjezdem připravené, poslední tréninky dopadly dobře, takže žádná tréma nepřipadá v úvahu. Jedu tam závodit. Výhodou je, že to není jediná šance, jako dřív, když jsem startoval na kartu. Nekončí to prvním závodem, mám před sebou celý šampionát.

Kalendář MS 2024 na krátké ploché dráze 28. dubna Grand Prix Chorvatska

11. května Grand Prix Varšavy

18. května Grand Prix Německa

1. června Grand Prix Česka

15. června Grand Prix Švédska

29. června Grand Prix Chořova

17. srpna Grand Prix Británie

31. srpna Grand Prix Vratislavi

7. září Grand Prix Lotyška

14. září Grand Prix Dánska

28. září Grand Prix Toruni

Jaké máte zkušenosti s dráhou na chorvatském Speedway Stadion Milenium?

Už jsem tam párkrát závodil a mám na tu dráhu docela dobré vzpomínky. Předem ale nelze říci, jak bude závod vypadat. Pokaždé je jiné počasí a jiní soupeři. Jsem připravený na mistrovství světa a když mi to v Chorvatsku sedne, budu jenom rád.

Měnil jste něco v přípravě, když do vašeho programu přibylo deset těžkých závodů MS?

K velkým změnám nedošlo. Akorát bylo potřeba připravit víc techniky, což stálo víc peněz. V poslední době jsem hodně jezdil na plochodrážní motorce a zkoušel materiál. Jinak jsem celou zimu až do března hlavně makal na fyzičce. Jednak jsem trénoval v Praze na Olympu a dvakrát týdně jezdil do Českých Budějovic za soukromým trenérem Danielem Feklem.

V čem vám pomáhá?

Pod jeho vedením se připravuju už třetím rokem. Přesně ví, co potřebuji. Zaměřuje se na motocyklový sport a v minulosti spolupracoval například s bratry Smržovými ze silničních motorek. Z plochodrážních jezdců se staral o Zdeňka Simotu. Dělá mi na míru speciální kruhové tréninky. Zatěžuju svaly, které jsou pro jízdu na motocyklu důležité.

Hlavní příjmy od sponzorů z Polska

Čeká vás těžká konkurence. Nemáte respekt z jezdců jako je čtyřnásobný mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska?

Není to respekt. Narazím ale na zkušenější a o něco starší kluky. V mistrovství světa se dají očekávat vyrovnané souboje, rozhodovat mohou detaily a chybičky. Pokud se jich vyvaruju, měl bych s ostřílenějšími závodníky držet krok. Spíš k soupeřům vzhlížím a sleduju, co bych mohl vylepšit. S většinou z nich se potkávám v polské extralize.

Stálí účastníci MS 2024 95 Bartosz Zmarzlik (Polsko)

66 Fredrik Lindgren (Švédsko)

54 Martin Vaculík (Slovensko)

25 Jack Holder (Austrálie)

30 Leon Madsen (Dánsko)

505 Robert Lambert (Británie)

99 Dan Bewley (Británie)

69 Jason Doyle (Austrálie)

108 Tai Woffinden (Británie)

155 Mikkel Michelsen (Dánsko)

29 Andžejs Lebedevs (Lot.)

744 Kai Huckenbeck (Německo)

201 Jan Kvěch (Česko)

48 Szymon Wožniak (Polsko)

415 Dominik Kubera (Polsko)

Zmínil jste zvýšené výdaje na sezonu. Jak se vám daří sport ufinancovat?

Zvládnu to díky tomu, že se mi začalo dařit. Hlavní příjmy přicházejí od sponzorů z Polska. Když k tomu připočtu štědrou podporu od Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp, dá se sezona s deseti závody mistrovství světa utáhnout.

Ve svém sportu jste se dostal nejvýš, jak je to možné. S jakým výsledkem budete na konci září spokojený?

Vezmu to od začátku. Mým hlavním cílem bylo vždycky dostat se do Grand Prix. To se mi loni povedlo stejně jako postup s družstvem Falubaz Zielona Góra do nejvyšší soutěže. Mezi elitou se budu snažit udržet. Rád bych v seriálu velkých cen dál pokračoval jako stálý účastník. Podobné přání mám i v extralize, protože je to nejlepší soutěž světa. V ní se může závodník dobře vyjet, jelikož se tam utkávají všichni top jezdci.

Troufnete si mluvit o ambicích?

Konkrétní cíle na první vystoupení si nedávám. Nerad bych na sebe zbytečně vytvářel tlak. Budu dělat všechno proto, abych nějaké soupeře porazil. Úspěchem bude každý bod. A jak jsem už řekl - nechtěl bych do Grand Prix nakouknout na jeden rok.