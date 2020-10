„Jsem šťastný, že se mi povedlo vyhrát. Dva roky po sobě mi to smůlovatě uteklo, tentokrát to už ale klaplo. Štěstěna se ode mě tentokrát neodvrátila,“ usmíval čtyřiadvacetiletý motocyklista.

„Fungovala technika, jezdilo se mi dobře, bylo to super,“ zavzpomínal na jediný mistrovský závod v Plzni, kterým zkraje září rozhodl o titulu a v němž nepoznal hořkost porážky. Na nejvyšším stupínku vystřídal Václava Milíka, který se musel spokojit s druhým místem.

Jeden mistrovský bod

Eda Krčmář byl i účastníkem dvojzávodu Grand Prix ČR, ale jen v pozici náhradníka. „O divoké kartě se rozhodovalo ještě před mistrovstvím republiky a získal ji Venca Milík. Kdyby se výběr dělal až po zisku titulu, myslím, že bych ji dostal já. Hodně lidí mi to říkalo,“ přemítal.

Nakonec se na Markétě dostal na ovál a dokonce si připsal jeden mistrovský bod. Vystoupení ale nebylo podle jeho představ. První den dostal šanci v úvodní jízdě. To když Brit Tai Wofinden předtím přetrhl startovní pásku.

„Jenže v první zatáčce jsem měl v mačkanici pád a trefil jsem i Vencu, takže jsme leželi oba. Pak jsem naskočil ještě jednou ke konci velké ceny, ale jak se dráha mění, je těžké se jí z ničeho nic přizpůsobit,“ krčil rameny.

Na dráhu vyjel i v závěru druhého dne místo Milíka. „Ale po pátečním pádu mě bolelo celé tělo. Dráha byla rozbitá, takže jsem byl rád, že jsem obkroužil čtyři kola.“ Příští rok by se chtěl do pražské Grand Prix na divokou kartu už dostat. „Uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil.

V rámci polského angažmá jezdil Krčmář za Krosno. „Povedl se nám postup do první ligy, celkově jsem byl v celé soutěži třetí v tabulce, takže mohu být spokojený. Docela mně to tam vyšlo,“ pochvaloval si závodník, jehož na závody doprovází otec, který mu dělá mechanika.

Co se nepovedlo, bylo nedávné mistrovství světa družstev v Polsku. „K tomu bych se nechtěl příliš vyjadřovat. Ale jinak není moc o čem povídat, kvůli koronaviru se toho letos moc nestihlo,“ pokračoval.

„Doma se neodjel mistrák dvojic. Nedokončená zůstane asi extraliga. Těžko říct, jestli se 14. listopadu uskuteční poslední kolo. Pořadatelé z Markéty pro letošek kvůli pandemii zrušili Tomíčkův memoriál.“

V Kladně válel i hokej

Nyní má Eda Krčmář před sebou asi měsíční odpočinek. „Od prosince zase na sobě začnu makat, připravovat motorky na příští sezonu, abych byl ještě silnější než letos. Musím se výkonnostně posouvat dopředu,“ popsal nejbližší program. „Doma bych chtěl být zase nejlepší. Je lepší mít dva tituly než jeden,“ culil se.

„Nebude to samozřejmě vůbec lehké, ale věřím, že se na to dokážu připravit. Když budu nejlepší v republice, měl bych mít nárok i na divokou kartu do české Grand Prix,“ poznamenal jezdec, který od tří do devíti let získával ostruhy v motokrosu.

Na motorku je tak zvyklý od malička, v té době hrával i hokej za Kladno. „Pak jsem začal závodit na ploché dráze a celou dobu jezdím za Slaný,“ vykládal člen Centra sportu MV Olymp. „To mi pomáhá, ale ani jsem nepřemýšlel, že bych odešel a jezdil za Markétu. Ve Slaném jsem doma,“ dodal.