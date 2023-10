Finsko už není jen země klasického lyžování nebo hokeje. O jeho zviditelnění se zasloužil plochodrážní jezdec Timo Lahti. Jako první vyslanec země tisíce jezer ovládl velké finále Zlaté přilby města Pardubic. Druhou příčku bral překvapivě polský závodník Jakub Jamróg, třetí Dimitri Berge z Francie.

Vítězem 75.Zlaté přilby města Pardubic se Svítkovské plochodrážním stadioně stal finský jezdec Timo Lahti | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Finále nabídlo nejméně čekané složení za několik posledních let. Ano, figuroval v něm nejúspěšnější jezdec ze starovního pole 75. ročníku slavného závodu, majitel tří zlatých přileb Jason Doyle. A dá se říct, že ani účast Tima Lahtiho nemohla být překvapivá, protože letající Fin už v Pardubicích mezi nejlepšími šesti figuroval dvakrát. Vloni dojel třetí a předloni šestý.

Nicméně zbylé kvarteto se tolik ve velkém finále nečekalo. Senzací byla přítomnost Nicolase Covattiho, jakožto Argentince s italským pasem. Stejně jako Jakub Jamróg z Polska a Andreas Lyager z Dánska si ale boj o lesklou trofej zasloužil. Posledním do party byl Dimitri Berge, který procházel pavoukem nenápadně.

Mistrovský tah ve čtvrtém kole

Finálová jízda nakonec byla odstartována dvakrát. Teprve podruhé v historii se musela opakovat. Stalo se tak po pádu největšího favorita. Doyle ale odešel po karambolu po svých, a tak mohl nastoupit i ke druhému pokusu. Start vyšel nejlépe Jamrógovi, kterého stíhal Doyle a Lahti. Jenže australské legendě vypověděl službu stroj, a tak ještě před dokončením prvního okruhu ze šesti odstoupil. O přilbu se strhl boj mezi polským a finským jezdcem. Ve čtvrtém kole Lahti Jamróga rychlým manévrem předjel a pak už si vítězství pohlídal. Třetí dorazil do cíle Dimitri Berge.

„Jsem velmi šťastný, že jsem zvítězil. Ve Finsku nemá plochá dráha takovou tradici, není moc známým sportem. Když jsem byl malý, tak jsem slyšel o plochodrážním závodě v Pardubicích a jednou jsem se ho chtěl zúčastnit. V předchozích dvou letech jsem postoupil do velkého finále, tak jsme rád, že už to konečně vyšlo. Vyhrál jsem jako první Fin, nemám slov. Jezdilo se mi dobře a myslím, že jsem vyhrál zaslouženě,“ hodnotil zlatý triumf Timo Lahti.

Vůbec ale ve finále nemusel být.

„V poslední semifinálové jízdě jsem měl defekt a nemohl pokračovat. Potkalo mě obrovské štěstí, když mi sedm bodů stačilo k postupu do finále. Úpřímně řečeno, v první chvíli jsem si vůbec nebyl jistý,“ přiznává průkopník finských plochodrážních dějin.

Zlatá přilba vždy začíná vylučovacími jízdami. V nich měl blízko k postupu český zástupce Petr Chlupáč. Nakonec obsadil ve své skupině čtvrté, první nepostupové místo. Stalo se tak na základě horšího umístění ve dvou započítavaných jízdách (při stejném počtu bodů).

Čtvrtfinále začalo pádem Jensena, který pomohl Doylemu. Nepodařil se mu totiž start a první zatáčku projížděl až jako čtvrtý. Opakovanou jízdu už Doyle opanoval. Ve druhé jízdě této první čtvrtfinálové skupiny dojel druhý a jako první si zajistil postup do semifnále. Spolu s ním postoupili vítězný Layer a překvapení Jamróg.

Milíkovo chybné nastavení

Ve druhé skupině startovala česká jednička a pardubický jezdec Václav Milík. Do první jízdy šel z vnitřní dráhy, ovšem jedničku nevyužil a skončil až čtvrtý. Ve druhé jízdě se zlepšil na třetí místo. Po dvou jízdách si zajistili postup Covatti a Žagar. Muselo se rozhodnout mezi Milíkem a Ellisem. Kdo koho předjede, postoupí… Přestože se Milík rval jako lev na lepší než druhé místo to nestačilo. A jízdu vyhrál právě Ellis.

„Prohrál jsem si to všechno hned v první jízdě. V pátek se tady jel závod mistrovství Evropy. Našli jsme pro něj nastavení, což mi fungovalo strašně dobře. Takže jsem si to přenesl na dnešek. Jenže se to ukázalo jako chybný krok. Vůbec mně to nejelo, takže jsem tu motorku po lajně sunul. Věděl jsem, že jsem hodně pomalý. Vratili jsme tedy k tomu, co tady funguje vždycky a už to bylo dobré. V poslední jízdě jsem byl sakra rychlý, ale Ellis už mě před sebe nepustil. V Pardubicích se prostě z jedničky neprohrává a to se mi stalo osudným,“ vysvětluje Václav Milík.

Poslední české želízko, Jan Kvěch, skončil také před semifinálovými bránami. Z jeho skupiny šli dál Smektala, Lahti a Wölbert. Semifinálový tucet pak doplnili Lidsey, Berge a Lebeděvs.

První semifinálová skupina se stala kořiští Layera. Vyhrál dvě jízdy ze tří a jelikož se ve Zlaté přilbě započítavají dvě nejlepší, tak postoupil s plným počtem bodů. Do velkého finále ho doprovodili Jamróg a Lahti. Fin v poslední jízdě nedojel, přesto se protlačil přes Ellise. Na rozdíl od Brita totiž jednu jízdu vyhrál.

Ve druhé skupině řádil Doyle. První i druhou odjel stylem start - cíl a jako první se kvalifikoval do velkého finále. Ve vyrovnané grupě figuroval na druhé příčce Berge a jako třetí se tam prokousal Covatti. S pouhými šesti body. Přitom v první jizdě kvůli nezaviněnému pádu vyfasoval diskvalifikaci a ve druhé dojel předposlední. Třetí však vyhrál. A díky tomu odsunul do malého finále Smektalu.

Pro malé finále nejlépe nastavil motocykl Milíkův kat Ellis. Pardubice měly na dálku zastoupení v podobě Lebeděvse, který jezdí extraligu za AMK Zlatá přilba. No a Žagar jejich barvy hájil v minulosti. První jmenovaný dojel poslední, Slovinec pak třetí.

Součástí plochodrážního víkendu je také Zlatá stuha. Její 49. ročník vyhrál český plochodrážník Daniel Klíma.

75. ročník Zlaté přilby



Velké finále: 1. Timo Lahti (Finsko), 2. Jakub Jamróg (Polsko), 3. Dimitri Berge (Francie), 4. Andreas Layer (Dánsko), 5. Nicolas Covatti (Itálie), 6. Jason Doyle (Austrálie).



Malé finále: celkově 7. Adam Ellis (Velká Británie), 8. Kevin Wölbert (Německo), 9. Matej Žagar (Slovinsko), 10. Jaimon Lidsey (Austrálie), 11. Bartosz Smektala (Polsko), 12. Andžejs Lebeděvs (Lotyšsko).