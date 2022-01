Ještě zmínka na úvod. Po loňském čtvrtém místě nemají v sedlčanském rodu Macíků co slavit. Ambice měli vyšší. Ale nepovedlo se všechno s technikou i na trati. Druhý kamion s Martinem Šoltýsem za volantem do cíle nedojel. To je ale ba Rallye Dakar běžné…

Nespokojený Macháček se v poušti trápil. Ale to k Dakaru patří, říká veterán

Motoristický maraton byl letos premiérově součástí pětidílného světového poháru World Rally-Raid Championship, který pořádají automobilová a motocyklová federace FIA a FIM. To je v podstatě mistrovstvím světa v cross-country a posádka Martina Macíka jr. po prvním podniku vede pořadí kategorii T5.

Těší se na duny v Emirátech

Jejím cílem ale není za každou cenu bojovat o body. „Důležitější pro nás je, že během celého roku bude možné kvalitně závodit,“ pochvaloval si po návratu ze Saúdské Arábie pilot kamionu Iveco.

Ten se z Džiddy přesune rovnou do Abú Zabí, kde se začátkem března uskuteční druhý díl šampionátu. Macík bere start ve Spojených arabských emirátech jako vítanou zkušenost. „Chceme se zlepšit. Těšíme se na pět závodních dní v dunách. Bude to super,“ pochval si.

Z kopřiv na cílovou rampu v Džiddě. Ollie Roučková si splnila další dakarský sen

Účast na dubnovém podniku v Kazachstánu však tým vzhledem k tamní politické nestabilitě bere s otazníkem. Navíc by bylo logisticky docela náročné dostávat do střední Asie techniku. Červnová Andalusie není pro kamiony vypsaná, ale na říjnové Rallye du Maroc by neměli chybět.

Na příští Dakaru by měl řidič rád v rukou nový stroj. „Postavíš nám lepší auto, abychom mohli za rok konečně pořádně závodit?“ obrátil se na stejnojmenného otce, konstruktéra a šéfa týmu Big Shock! Racing.

Martin Macík sr. se nejprve vyjádřil ke stávajícímu vozu, s nímž syn odjel už třetí Dakar. „Půjde na prodej, ale postavíme jeden, možná dva další kamiony,“ nastínil, pak ale prozradil něco o vzdálenější „elektrické“ budoucnosti.

Výzva pro MM Technology

„Auťák máme nakreslený, je ve výrobě. Ideální by bylo vzít ho v červnu na kemp do Tuniska, ale nevím, jestli se to dá kvůli dlouhým dodavatelským lhůtám na jednotlivé komponenty stihnout?“ krčil rameny Macík sr.

Dakar má zezelenat. Od roku 2030 se má v oblasti paliva ubírat cestou obnovitelných zdrojů. I když se to třeba někomu nemusí líbit, taková je realita a budoucnost nejnáročnější vytrvalostní soutěže.

Jel jsem víc hlavou a oblékal se jak Michelin, říká po životním Dakaru Brabec

Příkladem budiž letošní vystoupení tří speciálů Audi RS Q e-tron. A na podobném principu jako „monstra“ z Ingolstadtu by měl fungovat sedlčanský kamion. „Osobně se na ten směr těším, ale zároveň si stojím za tím, že vývoj spalovacího a dieselového motoru má v následující dekádě v rámci závodění smysl. To jeden způsob. Druhý představuje elektrika a vodík,“ sdělil svůj názor stájový boss.

Pro MM Technology, firmu rodiny Macíků, která se zabývá výrobou závodního náčiní a na letošní ročník připravila tři nové speciály Iveco, z nichž dva startovaly v barvách dalších stájí, je elektrický pohon výzvou. „Chceme to realizovat,“ dodal Macík sr.