„Je to nejlepší příprava na dakarskou rallye. V nejlepším možném čase a v ideálním terénu. Nebude to ale nic lehkého. Naopak, půjde o pořádně náročný test,“ líčil čtyřkolkář Tůma, který se díky čtvrté příčce stal nejlepším českým účastníkem letošního Dakaru.

Jezdec pardubického týmu Barth Racing už závodil v Argentině, Peru, Bolívii, v Saudské Arábii a teď se chystá do Afriky, kde se bude převážně bojovat v saharských dunách.

Láká ho, že zavítá ke kořenům nejnáročnější dálkové soutěže, která končí v senegalské metropoli Dakaru. „Pojedeme prakticky po stopách legendárních ročníků z osmdesátých a devadesátých let. Také se moc těším na start z Monaka,“ doplnil padesátiletý Tůma, který z pěti účastí Rallye Dakar pokaždé dokončil.

Jako fabrika, usmívá se Macík. Data jsme z Maroka posílaly rovnou do dílen

A na podobné výsledky chce navázat na africkém kontinentu, i když si je dobře vědom, že to nebude vůbec snadné. Vždyť valná část trasy Africa Eco Race se pojede v poušti na písčitém povrchu.

„V Maroku nás nejspíš prověří kamenité a písčité cesty. V Mauretánii zase sypký feš feš a hodně dun. V Senegalu kromě nich také zrádné kořeny a stromy,“ vyprávěl Tůma, který už s africkými terény zkušenosti má. V roce 2016 totiž startoval na Intercontinental Rally, kde dojel druhý.

Radí se s Josefem Macháčkem

„Africa Eco Race srovnávám s Dakarem. Je to čtrnáctidenní závod a technika musí být pořádně připravená. Nic neodpouští,“ upozornil Tůma, který už tři měsíce pracuje na své čtyřkolce Yamaha.

Detaily ladí s Josefem Macháčkem, legendárním jezdcem a několikanásobným vítězem Dakaru na čtyřkolkách. „Připravuji dva stroje, jeden na Africa Eco Racing a druhý pak na leden pro Rallye Dakar 2023. Stroj už mám na 99 procent nachystaný,“ upřesnil.

Šampion s dětskou tváří. Rychlosti se nikdy nebojím, říká létající Fin Rovanperä

Na nadcházející ročník Africa Eco Race, který se kvůli covidové epidemii musel přesunout z ledna, a poté i března, zatím organizátoři nezveřejnili startovní listinu. A tak není jasné, jestli vůbec pojede další čtyřkolový motocykl.

„Naposledy se jel Africa Eco Race v roce 2020, a to žádný quad nejel. A jestli budu jediný? Je to možné. Ale je mi to jedno. V tom případě se budu chtít měřit s motorkami,“ dodal rodák z Českého Krumlova.