Na všech závodech ale český talent ostříleného kouče zatím mít nebude. „Mám svůj juniorský tým a motoškolu. S Ondrou jezdím, jen když mi to čas dovolí, ale na jeden podnik světového šampionátu s ním teď vyrazím,“ prozradil bývalý jezdec, který v roce 2007 skončil v celkovém pořadí MS kubatury do 125 ccm na čtvrtém místě.

Vliv má na jízdy i na kondici. „Hodně spolu komunikujeme, je to i o hlavě. Pracujeme na psychice a zatím nám to vychází, takže v tom systému budeme pokračovat,“ konstatoval Pešek.

„Věřím, že se ve světové konkurenci dokáže prosadit. Budu se opakovat, ale do karet mu obrovsky hraje jeho věk,“ poznamenal s tím, že řídí celou jeho přípravu.

Nyní má šanci navázat na nadějný výsledek z Mostu a v dalších měřeních si říct o smlouvu, která by mu zaručovala start v celé příští sezoně. „Můj cíl je zjednodušeně řečeno bodovat, tedy umístit se do patnáctého místa, abych se v tabulce posunul ještě o kousek výš,“ přál si.

„Těším se, moc to pro mě znamená. Je to další možnost, jak se ukázat. Čekají mě závody na tratích, které dobře znám a mám je hodně najetý,“ naznačil ambice jezdec, který roste pod rukama bývalého špičkového závodníka a nyní již zkušeného trenéra Lukáše Peška.

„Už před mosteckým závodem jsem tušil, že když zajedu dobře, mohla by přijít další šance. Byla to ale spíš předtucha, že bych se mohl s nejlepšími ještě svézt a zazávodit si,“ svěřil se pražský rodák, jehož čeká 19. září v rámci MS závod v Barceloně, o týden později nastoupí v Jerezu a o prvním říjnovém víkendu uzavře svou misi v Portimau.

Díky mosteckému výsledku obdržel Vostatek, který jinak tráví většinu času ve Španělsku, kde závodí v šampionátech FIM CEV Repsol a ESBK, tři divoké karty. Ty mu umožní startovat v barvách rakouského týmu Compos racing team by Yart v následujících třech akcích seriálu MS.

Tahle spolupráce by mohla přinést ovoce. Lukáš Pešek v minulosti stanul dvakrát na nejvyšším stupni při silničních Grand Prix. Motocyklový teenager Ondřej Vostatek zabodoval v srpnu v závodě mistrovství světa Supersport 600 v Mostě a má našlápnuto, aby svého mentora jednou napodobil.

