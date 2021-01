Další trable. Dakarský nováček Libor Podmol, který utrpěl v první etapě po pádu lehčí otřes mozku, měl problémy i v druhém dějství slavné rallye. Zabrzdilo ho vyhořelé čerpadlo a do cíle dojel na 61. místě s téměř dvouhodinovou ztrátou. „Sice jsem tentokrát nehodil tlamu, ale bohužel mě potkal technický problém, který se moc nestává. Abych vůbec mohl pokračovat, musel jsem pomocí hadičky a pet láhve přečerpat benzín do funkční nádrže,“ popsal své trampoty šéf týmu Podmol Dakar Team.

Libor Podmol. | Foto: MCHphoto.cz

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu měl po nedělním karambolu hodně starostí s tím, aby v závodě vůbec mohl pokračovat. Nešlo jen o nepříjemné zranění. Potřeba bylo zásadně opravit i roadbookovou věž na motorce, na které jeho mechanik Petr Vesecký pracoval do dvou do rána. Do dalších 685 kilometrů, z nichž bylo 457 měřených, ale nakonec naštěstí vyrazil. „Včera mi bylo fakt blbě, měl jsem lehčí otřes mozku. Trochu jsem se z toho sice vyspal, ale ani ráno mi nebylo úplně hej. Po startu jsem se trochu probral a už to bylo lepší,“ vyprávěl Podmol.