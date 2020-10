Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol předvedl salto na motorce, na níž pojede slavný Dakar.

Libor Podmol skáče salto | Foto: Libor Podmol

„Salto s dakarkou jsem měl v hlavě od té doby, co jsem si ji koupil. Byl jsem trochu nervózní, ale věřil jsem si. Dopadlo to skvěle,“ uvedl šestatřicetiletý showman, který začal jezdit etapové rallye teprve letos. Nyní je Podmol ve Španělsku, kde odstartoval do kvalitní dálkové soutěže.